Pauta de infográficos

* Acidente-turismo-EUA-Canadá:

1/ Dados sobre Titan, o submersível turístico que desapareceu na zona de destroços do Titanic e que teria implodido, provocando a morte dos 5 passageiros, segundo um comunicado da operadora OceanGate. (135 x 101 mm) - Atualização disponível

2/ Seleção de métodos de detecção de um submarino ou de um submersível. (135 x 154 mm) - Reenvio disponível

3/ Dados sobre o veículo submarino remotamente controlado (ROV em inglês) francês, a bordo do barco Atalante, que será utilizado nas buscas do submersível Titan, desaparecido com cinco pessoas a bordo no Atlântico Norte. (135 x 108 mm) - Reenvio disponível

4/ Mapa com localização dos destroços do Titanic, onde se concentram os barcos que partipam na busca do submersível turístico desaparecido em 18 de junho com 5 pessoas a bordo. (135 x 113 mm) - Atualização disponível

5/ Vista da área no fundo do mar dos destroços do Titanic, onde se concentram na superfície vários barcos de resgate na busca pelo submersível Titan. (180 x 128 mm) - Disponível

* Ucrânia-Rússia-conflito: mapa da Ucrânia com a situação em 22 de junho às 4h (Bras.). (135 x 139 mm) - Atualização disponível

* Guatemala-migração-EUA-AmCentral-eleições-pobreza: quantidade de migrantes de El Salvador, Nicarágua, Honduras e Guatemala detidos na fronteira dos Estados Unidos nos anos fiscais 2021, 2022 e até maio de 2023. (135 x 53 mm) - Atualização disponível

* França-incêndio-imóvel: imagem de satélite de Paris com a localização da explosão e do colapso parcial de um edifício em 21 de junho. (90 x 111 mm) - Reenvio disponível

* China-acidente-explosão: mapa da China localizando a cidade de Yinchuan, no norte do país. (45 x 39 mm) - Disponível

* Israel-conflito-confrontos-palestinos-ocupação: mapa da Cisjordânia localizando as colônias israelenses e as localidades de Jenin e Eli. (135 x 116 mm) - Reenvio disponível

* Clima-meio-ambiente-política-ajuda:

1/ Necessidades anuais de investimento econômico para a transição ecológica das economias em vias de desenvolvimento, até 2030. (135 x 143 mm) - Reenvio disponível

2/ Investimento em transição energética e em energias fósseis no mundo desde 2018.(135 x 80 mm) - Reenvio disponível

* China-clima-meteorologia: mapa com as temperaturas previstas na Ásia para 22 de junho às 06h (Bras.), segundo o Global Deterministic Prediction System. (135 x 109 mm) - Atualização disponível

Contato: [email protected] - http://www.afpforum.com/AFPForum/