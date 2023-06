Operação de 'resgate de submersível prossegue apesar da escassez de oxigênio

A Guarda Costeira dos Estados Unidos afirmou nesta quinta-feira que prossegue com a operação de "resgate" de um submersível e dos cinco ocupantes desaparecidos perto dos destroços do Titanic, apesar do temido fim das reservas de oxigênio.

"Nós continuamos vendo casos particularmente complexos nos quais a vontade de viver das pessoas também deve ser levada em consideração. Então, nós continuamos procurando e com os esforços de resgate", disse o contra-almirante John Mauger, da Guarda Costeira americana e que coordena a operação, ao programa Today do canal NBC.

