Na Rússia, três drones são derrubados perto de Moscou, em suposto ataque da Ucrânia

Dois drones foram derrubados perto da vila de Lukino, na região de Moscou, quando se aproximavam de armazéns de uma unidade militar, disseram autoridades russas na quarta-feira, 21. Os destroços de um terceiro drone foram encontrados a cerca de 20 quilômetros do local. Não houve danos materiais ou vítimas.

Para o Ministério da Defesa da Rússia, os artefatos fazem parte de "uma tentativa malsucedida de ataque terrorista" do "regime de Kiev". Segundo o presidente russo, Vladimir Putin, as forças ucranianas estão se reagrupando após o que descreveu como uma "contraofensiva fracassada".

O governo da Ucrânia, que não costuma confirmar ataques em solo russo, não se pronunciou. Em outra ocasião, as autoridades ucranianas enfatizaram o direito do país de atacar qualquer alvo em resposta à invasão russa. Fonte: Associated Press.