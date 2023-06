Família de morto em submersível presta homenagem a 'um explorador apaixonado'

A família do empresário britânico Hamish Harding, um dos cinco ocupantes do submersível Titan, que implodiu após se perder durante uma expedição aos destroços do Titanic, prestou uma homenagem a "um explorador apaixonado".

"Estamos unidos hoje no luto com as outras famílias que perderam entes queridos a bordo do submersível Titan", diz um comunicado divulgado pela família de Harding e sua empresa Action Aviation após o anúncio da morte dos ocupantes.

O texto descreve o empresário, 58, como "um marido amável para a sua mulher", "um pai dedicado aos seus dois filhos" e "um guia, uma inspiração, um apoio e uma lenda viva" em sua empresa. "Ele era único e nós o adorávamos", ressalta a nota, que descreve Harding como "um explorador apaixonado, seja qual fosse o terreno".

