EUA: Blinken e G7 falam de importância de coordenação estreita em relação à China

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, conversou com representantes do G7 e da União Europeia (UE) sobre a importância de uma "coordenação estreita" em relação à China, de acordo com um comunicado do governo americano.

Os representantes se encontraram nesta quarta-feira (21) em uma conferência em Londres, onde destacaram o apoio contínuo à Ucrânia na guerra com a Rússia. Blinken contou ao grupo sobre suas reuniões com as autoridades da China na visita a Pequim entre os últimos dias 18 e 19, disse o porta-voz Matthew Miller na nota da Secretaria de Estado americana.

"O G7 observou a importância de uma estreita coordenação em relação à China e reafirmou que está mais unido do que nunca", afirmou.