Dzeko está próximo de trocar Inter de Milão pelo Fenerbahçe

O experiente atacante bósnio Edin Dzeko, finalista da última Liga dos Campeões com a Inter de Milão, está próximo de assinar com o Fenerbahçe, anunciou o clube turco nesta quinta-feira (22).

"Edin Dzeko viajará a Istambul para passar por exames médicos e finalizar as negociações de sua contratação", informou o 'Fener' em comunicado.

O jogador de 37 anos terá a missão de substituir o equatoriano Enner Valencia, artilheiro do Campeonato Turco com 29 gols, que assinou com o Internacional de Porto Alegre.

Dzeko, que tem passagens por Wolfsburg, Manchester City e Roma, marcou 14 gols pela Inter nesta temporada, contando todas as competições.

O atacante, que tem mais de 300 gols por clubes na carreira, é o maior artilheiro da seleção bósnia, com 64 gols em 129 jogos.

Dzeko chegou em 2021 à Inter e seu contrato termina no dia 30 de junho.

O Fenerbahçe, vice-campeão turco nesta temporada, não vence o campeonato nacional desde 2014. No início de junho, o time conquistou a Copa da Turquia, seu primeiro título em nove anos.

