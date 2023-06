Donos americanos do Chelsea compram Strasbourg, da França

O consórcio americano BlueCo, proprietário do Chelsea desde o ano passado, anunciou nesta quinta-feira (22) a compra do Strasbourg, da primeira divisão do Campeonato Francês.

"Este acordo marca um novo capítulo na história do Strasbourg, já que o BlueCo se compromete a acelerar os investimentos sustentáveis no crescimento do clube, tanto na equipe principal como nas categorias de base, dando continuidade ao projeto colocado em prática por Marc Keller, que continuará sendo presidente do clube, apoiado por sua diretoria atual", informou o consórcio em um comunicado.

O BlueCo, que adquiriu 100% das ações do Strasbourg, não deu detalhes sobre o valor da compra.

O Strasbourg é o quinto clube da Ligue 1 a passar a ter proprietários americanos, depois de Olympique de Marselha, Lyon, Toulouse e Le Havre.

