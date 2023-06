Contraofensiva ucraniana 'levará tempo', diz seu premiê

O primeiro-ministro ucraniano, Denis Shmigal, advertiu em Londres, nesta quinta-feira (22), que a contraofensiva de seu país contra as forças invasoras russas "levará tempo", embora ele esteja "otimista" sobre as chances de sucesso.

No início deste mês, o Exército ucraniano lançou uma grande operação militar no leste e no sul do país para tentar recuperar o território perdido desde a invasão de fevereiro de 2022 pelas tropas do presidente russo, Vladimir Putin.

"Faremos operações ofensivas muito inteligentes. E, por isso, levará tempo", explicou Shmigal à margem de uma conferência de dois dias sobre a reconstrução da Ucrânia, organizada na capital britânica.

"Pretendemos nos mover e seguir em frente. Vamos seguir em frente (...) e estou absolutamente otimista quanto à libertação de todas as nossas terras ocupadas pelos russos", acrescentou.

Esta contraofensiva é composta por "uma série de operações militares. Às vezes é ofensiva. Às vezes é defensiva", disse.

"Infelizmente, durante nossa preparação para esta contraofensiva, os russos também estavam se preparando. Então, há muitos campos minados, o que realmente torna mais lento se mover", acrescentou.

Em entrevista à BBC na quarta-feira (21), o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reconheceu que os avanços no campo de batalha estão sendo "mais lentos do que o desejado".

"Alguns pensam que é um filme de Hollywood e esperam resultados agora. Não é o caso", disse ele.

A Rússia garantiu, nesta quinta-feira, que as forças ucranianas no leste e no sul do país estão, no momento, limitando seus esforços para recuperar o território.

mhc-acc/zm/tt