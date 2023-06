Comunicado do Business Wire :Ripple

Ripple, líder em soluções corporativas de blockchain e criptografia, anunciou hoje que sua subsidiária em Singapura, a Ripple Markets APAC Pte Ltd, obteve a aprovação condicional do pedido de Licença de Instituição de Pagamentos Principais da Autoridade Monetária de Singapura (Monetary Authority of Singapore, MAS). Essa licença permitirá que a Ripple ofereça produtos e serviços de token de pagamento digital regulamentados na cidade-estado e amplie ainda mais o uso de seus clientes de seu serviço Liquidez sob demanda (On Demand Liquidity, ODL) habilitado para criptografia.

A Ripple registrou um impulso comercial sem precedentes para a ODL globalmente em 2022 - com a maior parte desse crescimento impulsionado por suas operações em Singapura. Em 2022, a maioria das transações globais de ODL fluíram através de Singapura, que serve como sede da empresa na região Ásia-Pacífico. Como resultado dessa trajetória de crescimento monumental, a Ripple dobrou seu quadro de funcionários em Singapura no ano passado em importantes funções, como desenvolvimento comercial, conformidade, finanças, jurídico e vendas, com planos para continuar aumentando sua presença na região de crescimento mais rápido do mundo.

"Singapura é um dos principais centros financeiros do mundo e uma importante porta de entrada para os negócios na Ásia-Pacífico. Estamos incrivelmente orgulhosos de receber uma licença condicional da MAS, reafirmando nosso compromisso com a região e o envolvimento proativo contínuo com os reguladores em todo o mundo", disse Brad Garlinghouse, diretor executivo da Ripple. "A MAS continua na liderança global no estabelecimento de regras claras para reconhecer a inovação e a utilidade dos ativos digitais no mundo real, e seus benefícios para o sistema financeiro global. A nossa expectativa é fortalecer essa parceria para impulsionar coletivamente o crescimento e o desenvolvimento do ecossistema de ativos digitais em Singapura".

"À medida que mais países desenvolvem estruturas regulatórias para criptografia, muitos procuram a liderança inicial de Singapura no desenvolvimento de uma taxonomia e estrutura de licenciamento claras. Essa aprovação regulatória provisória da MAS nos permitirá apoiar melhor nossos clientes voltados para o futuro que buscam aprimorar as tecnologias de blockchain e criptografia para construir um sistema financeiro mais inclusivo e sem fronteiras", disse Stu Alderoty, diretor jurídico da Ripple.

Como parte do envolvimento contínuo da Ripple com a MAS, Brad subirá ao palco no Fórum Point Zero em Zurique, Suíça, em 27 de junho de 2023, para discutir o ressurgimento da inovação em ativos digitais por meio de investimentos e regulamentação criteriosa.

Sobre a Ripple

A Ripple é líder em soluções corporativas de blockchain e criptografia, ao transformar o modo como o mundo se move, gerencia e tokeniza valor. As soluções comerciais da Ripple são mais rápidas, mais transparentes e mais econômicas, resolvendo ineficiências que há muito definiram o status quo. E junto com parceiros e a comunidade de desenvolvedores mais ampla, identificamos casos de uso em que a tecnologia criptográfica irá inspirar novos modelos de negócios e proporcionar oportunidades a mais pessoas. Com cada solução, estamos obtendo uma economia mundial e um planeta mais sustentáveis, ao aumentar o acesso a sistemas financeiros inclusivos e escaláveis, ao mesmo tempo em que aproveitamos a tecnologia de blockchain neutra em carbono e um ativo digital ecológico, o XRP. É assim que cumprimos nossa missão de criar soluções criptográficas para um mundo sem fronteiras econômicas.

