Comunicado do Business Wire :NetApp, Inc.

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), uma empresa global de software centrada em dados e liderada pela nuvem, apresentou hoje o Spot Ocean CD, uma solução de entrega contínua para o Kubernetes. O Ocean CD complementa e amplia o Spot Ocean, otimizando a entrega de aplicativos em nuvem ao automatizar estratégias de implantação em clusters e cargas de trabalho. A combinação do Spot Ocean é do Ocean CD amplia as soluções de automação e otimização do Kubernetes para a entrega de aplicativos ao reduzir a complexidade e os encargos das equipes de DevOps (Desenvolvimento e Operações), enquanto conecta como os aplicativos são entregues e como são operados no ambiente de produção para oferecer maior agilidade, confiabilidade e eficiência.

As empresas confiam em sua capacidade para implantar e operar aplicativos nativos da nuvem com velocidade, em escala e com confiança para apoiar prioridades e iniciativas comerciais essenciais. Entretanto, as já sobrecarregadas equipes de DevOps, das quais dependem para tornar isso possível, enfrentam desafios assustadores e o trabalho demorado para a entrega de aplicativos cada vez mais complexos de maneira consistente, repetitiva e confiável. O processo de entrega geralmente contém centenas de implantações em vários clusters e é realizado por dezenas de partes interessadas do desenvolvedor. Estes desafios aumentam o risco de falhas frequentes na entrega que desaceleram a inovação de aplicativos e afetam a confiabilidade, frustrando as equipes e aumentando ainda mais os encargos de DevOps e das operações.

O Ocean CD automatiza e otimiza o processo de entrega, oferecendo controle de implantação valioso e único ao Kubernetes, sem comprometer a confiabilidade, segurança ou eficiência. Com o Ocean CD, as equipes de DevOps podem definir e manter estratégias de implantação em vários clusters e cargas de trabalho, enquanto oferecem aos desenvolvedores a capacidade para identificar e impedir incidentes potenciais nas etapas iniciais que poderiam resultar em ineficiências e falhas de alto custo. O Ocean CD permite que as equipes passem de um processo básico de lançamento do software ao processo de implantação gradual com a utilização de estratégias de implementação comprovadas. Além disso, o Ocean CD limita as falhas potenciais devido às alterações de software ao utilizar lançamentos graduais, verificação contínua em tempo real, reversão automática e visibilidade granular para proprietários de serviços. Utilizar o Ocean CD junto com o Spot Ocean e o resto do portfólio de soluções Spot by NetApp permite às empresas otimizar e dimensionar a maneira como implantam e operam aplicativos nativos da nuvem, simplificando e aprimorando seu pipeline de operações e entrega de aplicativos.

"As empresas confiam em sua capacidade para fornecer e desenvolver aplicativos em nuvem com rapidez e confiança para apoiar suas prioridades de negócios, mas frequentemente se encontram prejudicadas por complexidade e ineficiência", disse Haiyan Song, vice-presidente executiva e gerente geral de CloudOps na NetApp. "O Spot Ocean CD estende nossa automação e otimização para a entrega de aplicativos, permitindo às equipes de DevOps simplificar, padronizar e automatizar o complexo processo de entrega de software do Kubernetes em qualquer nuvem e cluster do Kubernetes para que as equipes possam inovar e operar aplicativos de forma rápida, confiável e eficiente."

O Ocean CD oferece às equipes de DevOps os seguintes recursos principais:

-- Visibilidade na implementação do código em uma interface visual clara para gerir facilmente vários serviços em cluster em um único lugar, o que simplifica os processos de entrega complexos de software do Kubernetes com automação e implantação de software gradual ao centralizar todas as atividades e visualizações relacionadas à implantação em um único local. Ele também possibilita um modelo genérico que facilita gerenciar dinamicamente ou alterar vários pipelines de implantação para todos os serviços em todos os clusters e provedores de nuvem.

-- Melhor controle para implantar com confiança alterações e lançamentos de software na produção com base em métricas e políticas claras que identificam e corrigem pontos de falhas ocultos de implantações, sem atrasar os lançamentos. O Ocean CD detecta e intercepta implantações, adicionando recursos CD inteligentes, como as estratégias de lançamento Canary ou Blue-Green, gestão de tráfego, processo orientado para verificação e políticas de falha gerenciadas para recuperações mais inteligentes com melhor controle, permitindo aos usuários obter todo o poder e agilidade do Kubernetes com tranquilidade e sobrecarga mínima.

-- Um produto de entrega contínua pronto para empresas com a automação certa para eliminar obstáculos e a sobrecarga manual ao simplificar o lançamento de alterações de aplicativos, além da capacidade para dimensionar centenas de clusters e serviços. O Ocean CD oferece suporte e recursos em nível empresarial, incluindo o SSO, gerenciamento granular de permissões para desenvolvedores, notificações, gerenciamento multicluster, painéis gerenciais e atualizações frequentes alinhadas ao feedback do cliente.

"Com o Ocean CD, é possível eliminar os obstáculos de uma forma que nos permite ser o melhor possível em nosso ambiente de CD", disse Matthieu Antoine, engenheiro de sistemas de equipe sênior na JUMO. "O Ocean CD cria um processo contínuo que é o mais automatizado possível para que os desenvolvedores possam gastar o mínimo de tempo possível com ele. Ele também reduz os erros de produção e oferece melhor orquestração de processos complexos que exigem muito tempo, como a migração de clusters do Kubernetes para versões mais recentes. Com esta automação agora instalada, podemos cumprir melhor nossa missão maior, que é oferecer serviços financeiros confiáveis para pessoas que até agora não tinham acesso a esses serviço."

O Spot Ocean CD agora está disponível por meio da interface do usuário, API ou CLI do console Spot. Para saber mais, acesse https://spot.io/product/ocean-cd/.

Sobre a NetApp

A NetApp é uma empresa global de software centrada em dados, orientada para a nuvem, que capacita as empresas a liderar pode meio de dados na era da transformação digital acelerada. A empresa oferece sistemas, software e serviços em nuvem que permitem aos clientes otimizar o desempenho de seus aplicativos, do data center à nuvem, seja desenvolvendo na nuvem, migrando para a nuvem ou criando sua própria experiência semelhante à nuvem no local. Com soluções que funcionam nos mais diversos ambientes, a NetApp ajuda as empresas a construírem a sua própria malha de dados para entregar com segurança os dados, serviços e aplicativos certos para as pessoas certas, a qualquer hora, em qualquer lugar. Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram.

A NETAPP, o logotipo da NETAPP, e as marcas que aparecem em www.netapp.com/TM são marcas registradas da NetApp, Inc. Outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

