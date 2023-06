Comunicado do Business Wire :Mary Kay Inc.

Hoje, a Mary Kay anunciou seus projetos de reflorestamento para 2023 em parceria com a Arbor Day Foundation. Este ano, a Mary Kay planeja comemorar seu 60o aniversário e também celebrar 15 anos de parceria com a Arbor Day Foundation.

In 2013, Mary Kay began supporting large-scale reforestation projects around the world including the United States, Brazil, China, Germany, Ireland, Peru, and Madagascar. Mary Kay is set to plant an additional 100,000 trees in 2023 with tree plantings in the United States, Mexico, and Spain. (Credit: Arbor Day Foundation)

Os projetos de reflorestamento global do ano incluem:

-- Estados Unidos80.000 árvores para colaborar com a restauração de habitats raros e a biodiversidade em vários condados da Geórgia. No passado, o pinheiro de folha longa foi a espécie de árvore dominante no sul do país, cobrindo mais de 90 milhões de acres da Virgínia ao Texas. Hoje, o pinheiro de folha longa cobre menos de 3% de sua distribuição original. Essa perda de ecossistema tem sido devastadora para as quase 600 espécies de animais e plantas que dependem dele. Por meio de uma parceria com a Arbor Day Foundation e a The Nature Conservancy, os pinheiros de folha longa e folha curta serão plantados em terras públicas e privadas na Geórgia. À medida que as árvores crescerem, elas reduzirão a fragmentação da floresta e apoiarão a vida selvagem em extinção e ameaçada, como o pica-pau de cocar vermelho, a cobra índigo oriental e a tartaruga Gopher. 12.000 árvores para apoiar a recuperação de incêndios florestais na Lassen National Forest (Floresta Nacional Lassen), na Califórnia. O Dixie Fire atingiu o norte da Califórnia por três meses aparentemente intermináveis em 2021. Ocorrendo de julho a outubro, este foi o segundo maior incêndio florestal da história do estado, com uma devastação de mais de 963.000 acres. Florestas devastadas por incêndios podem levar gerações para retornar à sua antiga glória - se é que se recuperarão. Por causa disso, esforços urgentes e intencionais para o reflorestamento são essenciais. Este projeto concentra os esforços na recuperação da Lassen National Forest, lar de centenas de espécies de vida selvagem e vital para a saúde da paisagem e proximidades do Lago Almanor. Árvores recém-plantadas nesta área começarão a restabelecer os habitats devastados pelo incêndio, incluindo os lares de pumas, esquilos, ursos negros e salamandras de dedos longos. À medida que as árvores criam raízes e crescem em povoamentos maduros, os sistemas radiculares prevenirão a erosão e melhorarão a qualidade da água no Lago Almanor.

-- México4.000 árvores para colaborar com a silvicultura sustentável, a restauração de bacias hidrográficas e a biodiversidade no Santuário de Borboletas Cerro Pelon, no México. Embora a migração histórica e a nidificação da borboleta-monarca sejam emblemáticas do México, esta espécie enfrenta agora alguns dos desafios mais simbólicos de nosso tempo. Os abetos nativos do tipo oyamel, onde as monarcas frequentemente escolhem pontos para nidificação, estão sendo expulsos para altitudes cada vez mais altas e temperaturas mais frias devido à mudança climática. Isso, além da extração de madeira e limpeza de terras para a plantação de abacateiros lucrativos, reduz a área de nidificação das monarcas e, a longo prazo, ameaça a chance de sobrevivência da espécie. Este projeto tem como objetivo restabelecer a cobertura do abeto oyamel nestas áreas, enquanto beneficia a comunidade local.

-- Espanha4.000 árvores para colaborar com a recuperação da vida selvagem em Belorado, Espanha. As colinas de Belorado são uma bela área do norte da Espanha. Entretanto, estas encostas têm sido palco de numerosos incêndios florestais e ondas de calor ao longo dos anos, tornando difícil para as árvores que antes existiam criar raízes novamente por conta própria. Isso deu lugar ao aumento da erosão da paisagem natural. Plantar uma mistura diversificada de árvores decíduas jovens nesta área ajudará a manter o solo e a tornar a terra mais resistente às mudanças climáticas e incêndios. E para uma área rural afetada pela migração rural para urbana, este projeto viabilizará trabalhos de manutenção contínuos em toda a região.

"O desmatamento e as mudanças climáticas podem custar muitos bilhões à economia global nos próximos anos, e nossa esperança na Mary Kay é que esses projetos diminuam esses impactos enquanto proporcionam habitats valiosos para a vida selvagem", disse Deborah Gibbins, diretora de operações na Mary Kay Inc. "Estas florestas recém-plantadas crescerão e fornecerão recursos valiosos, serviços de ecossistemas e um legado duradouro às gerações futuras."

A parceria entre a Mary Kay e a Arbor Day Foundation começou em 2008 e alcançou vários marcos importantes ao longo dos 15 anos dessa parceria:

-- Em 2008, os consultores de beleza independentes da Mary Kay se engajaram em um programa de reciclagem onde uma árvore foi plantada em uma floresta necessitada para cada compacto velho reciclado. Graças a um esforço nacional de reciclagem realizado por consultores de beleza independentes e seus clientes, assim como pelos funcionários da empresa, a Mary Kay superou a meta de arrecadação de 200.000 compactos antigos.

-- De 2009 a 2012, a parceria da Mary Kay com a Arbor Day Foundation apoiou o programa Nature Explore Classrooms em abrigos de violência doméstica para oferecer aos residentes um lugar seguro para se conectar com a natureza.

-- A partir de 2013, a Mary Kay começou a apoiar projetos de reflorestamento em grande escala no mundo inteiro, incluindo os Estados Unidos, Brasil, China, Alemanha, Irlanda, Peru e Madagascar.

-- Em 2018, quando a Mary Kay cortou a fita de inauguração da nova instalação de fabricação/P&D Richard R. Rogers em Lewisville, Texas, ela comemorou a conquista da plantar sua milionésima árvore com a plantação de uma árvore cerimonial no local.

-- Até o momento, a Mary Kay e a Arbor Day Foundation já plantaram 1,3 milhões de árvores por meio de sua parceria e continuam a trabalhar para um impacto futuro com mais 100.000 árvores este ano.

"Estamos muito empolgados em continuar com esta parceria para gerar impacto em grande escala nas florestas do mundo inteiro", disse Katie Loos, presidente da Arbor Day Foundation. "Por 15 anos, a Mary Kay se dedica a proporcionar esforços significativos de restauração nos lugares que mais precisam deles. Nossos parceiros em rosa continuam a mostrar seu polegar verde por meio de projetos estratégicos de reflorestamento que destacam o seu compromisso de servir como administradores ambientais do planeta."

Sobre a Mary Kay

Ontem. Agora. Sempre. Como uma das rompedoras de barreiras em sua origem, Mary Kay Ash fundou a sua sonhada empresa de beleza no Texas em 1963 com um objetivo: enriquecer as vidas das mulheres. Esse sonho floresceu em uma empresa global com milhões de membros independentes da força de vendas em mais de 35 países. Por 60 anos, a oportunidade Mary Kay empoderou mulheres para definir seu próprio futuro por meio de educação, orientação, defesa e inovação. A Mary Kay se dedica em investir na ciência por trás da beleza e a fabricar produtos de cuidados com a pele, cosméticos coloridos, suplementos nutricionais e fragrâncias inovadores. A Mary Kay acredita em preservar o nosso planeta para as futuras gerações, proteger as mulheres impactadas pelo câncer e violência doméstica e incentivar os jovens a seguir seus sonhos. Saiba mais em marykayglobal.com, encontre-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn ou siga-nos no Twitter.

Sobre a Arbor Day Foundation

Fundada em 1972, a Arbor Day Foundation é a maior organização sem fins lucrativos com maior número de membros do mundo dedicada ao plantio de árvores. Com foco nas comunidades e florestas de maior necessidade, a Fundação - ao lado de seus mais de 1 milhão de membros, apoiadores e parceiros valiosos - ajudou a plantar 500 milhões de árvores em mais de 50 países. Orientada por sua missão de inspirar pessoas a plantar, nutrir e celebrar as árvores, a Arbor Day Foundation está empenhada em revelar o poder das árvores para ajudar a solucionar os problemas cruciais enfrentados pelas pessoas e o planeta. Saiba mais sobre o impacto da Arbor Day Foundation emarborday.org.

Sobre The Nature Conservancy

A The Nature Conservancy é uma organização de conservação global dedicada a conservar as terras e águas das quais a vida depende. Orientada pela ciência, criamos soluções inovadoras e concretas para os maiores desafios do nosso mundo para que a natureza e as pessoas possam prosperar juntas. Estamos enfrentando mudanças climáticas, conservando terras, águas e oceanos em uma escala sem precedentes, fornecendo alimento e água de maneira sustentável e ajudando a tornar as cidades mais sustentáveis. Trabalhando em 79 países e territórios, utilizamos uma abordagem colaborativa para engajar a participação de comunidades locais, governo e setor privado, além de outros parceiros. Para saber mais, acesse www.nature.org ou siga @nature_press no Twitter.

