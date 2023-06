Comunicado do Business Wire :FEELM

A FEELM, principal marca de tecnologia de atomização pertencente à SMOORE, exibiu duas inovações revolucionárias, que foram desenvolvidas para "aumentar o desempenho do produto" na categoria de cigarros eletrônicos descartáveis, durante um grande evento do setor no Oriente Médio.

Apresentado na World Vape Show deste ano em Dubai (Emirados Árabes Unidos), a bobina de cerâmica FEELM Max com tecnologia de bateria TOPOWER foram criadas como parte de um esforço direcionado para "elevar o nível do setor de uso único" e melhorar a experiência do usuário.

Os avanços pioneiros chamaram a atenção da indústria e já estão aparecendo em dispositivos de marcas mundialmente reconhecidas. A FEELM comentou que cada inovação foi projetada para abordar um "ponto fraco" da indústria.

FEELM é pioneira no setor de descartáveis com dois avanços

No Reino Unido, a capacidade dos cigarros eletrônicos deve atender ao requisito de 2 ml, de acordo com a Diretiva de Produtos do Tabaco (DPT) da União Europeia. A FEELM, como uma marca responsável sempre em conformidade com as leis e regulamentos, está lançando uma tecnologia inovadora com a qual os descartáveis de 2 ml apresentam maior desempenho do produto.

A bobina de cerâmica FEELM Max eliminou o algodão superabsorvente para reduzir a quantidade de e-líquido desperdiçado e aumentar em até 30% a contagem de baforadas dos cigarros eletrônicos descartáveis de 2 ml em conformidade com os Regulamentos de Tabaco e Produtos Relacionados (TRPR) do Reino Unido e a DPT - passando de 600 para pelo menos 800 baforadas. Graças a essa inovação, os usuários podem ter uma experiência de vaporização inigualável ao usar produtos compatíveis.

Ela também reduz as impurezas em 78% durante o processo de aquecimento, produz partículas de ar que são 55% menores do que as soluções convencionais e usa um "motor de potência constante" que fornece uma consistência de vapor de 95% e uma melhoria de 35% na consistência do sabor.

A segunda inovação notável é a tecnologia de bateria TOPOWER da FEELM. Esta inovação aumenta a resistência dos cigarros eletrônicos de grande capacidade de e-líquido e pode fornecer mais de 6 mil baforadas sem precisar de recarga, o que permite que os usuários se livrem do incômodo de carregar.

Além disso, a solução de energia compacta - que proporciona 30% a mais de capacidade - oferece uma potência consistente que, segundo a FEELM, irá combater o problema comum de redução de sabor causado pela queda de tensão.

A TOPOWER também promete uma vida útil mais longa, com 1% de atenuação de energia em seis meses e 3% de atenuação de energia em um ano. Este avanço evita efetivamente o gosto de queimado e garante uma forte consistência de sabor, o que significa que cada baforada dada é agradável.

Sobre os avanços realizados, Rex Zhang, presidente adjunto da FEELM, explicou: "Nós nos orgulhamos de ser a marca por trás das marcas e acreditamos que nossa tecnologia é para a vaporização o que os processadores Intel Core são para os laptops. Nosso objetivo é elevar a categoria de descartáveis a um nível totalmente novo por meio da inovação. Nossas bobinas de cerâmica e a solução de bateria TOPOWER representam dois sucessos significativos nessa empreitada".

Rex acrescentou que a tecnologia será uma "métrica crucial" para medir os vencedores e perdedores da indústria no futuro. Segundo ele: "A categoria de vaporização é alimentada pelo desejo de ajudar os fumantes adultos a abandonar os cigarros, mas é construída com base na inovação".

Admiração do FEELM Max pelos clientes europeus

O FEELM Max ajudou os clientes a aumentar o sucesso dos negócios e recebeu muitos elogios na exposição World Vape Show de Dubai, com algumas marcas líderes comentando sobre as inovações.

Desde o lançamento do HEXA GO com a solução FEELM Max, em 2022, as vendas do HEXA aumentaram constantemente e o HEXA GO tomou a liderança no mercado belga de cigarros eletrônicos descartáveis. Os usuários costumam dar feedback positivo sobre o "sabor suave", "consistência forte" e "maior número de baforadas" de seus produtos.

Mattia Sparacino, CEO e fundador da KIWI Vapor, disse o seguinte sobre a bobina de cerâmica FEELM Max: "É uma tecnologia incrível e espero que um dia seja acessível a todas as pessoas".

No que diz respeito à necessidade de avanço na categoria de vaporização, John Dunne, da UK Vaping Industry Association, comentou: "Nosso setor fez progressos importantes desde que os primeiros aparelhos chegaram ao mercado e ofereceram aos fumantes adultos uma alternativa menos prejudicial aos cigarros".

"Devemos continuar capitalizando o espírito inovador de nossa comunidade e investindo em tecnologias novas e empolgantes que podem ajudar na jornada para um futuro sem fumo".

Sobre a FEELM

Como principal marca de tecnologia pertencente à SMOORE, a FEELM é a maior fornecedora do mundo de soluções de sistemas fechados de vaporização. Com base na principal tecnologia de aquecimento por bobina de cerâmica do mundo, a FEELM combina a autêntica tecnologia de reprodução de sabor com tecnologia eletrônica inovadora, proporcionando a melhor sensação e experiência de vaporização premium.

Sobre a SMOORE

Fundada em 2009, a SMOORE é líder mundial em soluções de tecnologia de atomização, abrangendo produtos de risco reduzido, tecnologias de atomização médicas, farmacêuticas e de beleza. Com pesquisa interdisciplinar de atomização e um portfólio diversificado de produtos, a SMOORE está empenhada em se tornar uma plataforma avançada que aspira tornar a vida melhor.

Com investimento contínuo em P&D e capacidade de fabricação de primeiro nível, a SMOORE possui 14 centros de pesquisa de tecnologia no mundo inteiro e seus produtos estão disponíveis em mais de 50 países e regiões. A SMOORE anunciou sua entrada na bolsa de valores de Hong Kong em 10 de julho de 2020.

Contato

Claudia Liu 86 13974468623 [email protected]

