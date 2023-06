Comunicado do Business Wire :Cognite

A Cognite, líder em software industrial reconhecida mundialmente, anunciou hoje o Industrial Canvas, um espaço de trabalho intuitivo, visual e componível que revoluciona a exploração e visualização de dados. O Industrial Canvas foi criado sobre a base do DataOps industrial líder do mercado dentro da plataforma central da Cognite, a Cognite Data Fusion®, e é alimentado pelo Cognite AI, um conjunto abrangente de recursos de IA generativa. Com o Industrial Canvas, a Cognite disponibiliza informações de fontes de dados cruzados para todos, em todos os níveis da organização, para criar facilmente aplicações de casos de uso específicos. Isso reduz o tempo gasto procurando dados e aumenta o tempo gasto em colaboração, acelerando as decisões de negócios de alta qualidade em 90%.

"O Industrial Canvas fala a 'língua humana', já que, para cada pessoa que fala a 'língua dos códigos', há centenas que não falam", afirmou Geir Engdahl, diretor de tecnologia da Cognite. "O Industrial Canvas agora pode capacitar todo mundo que utiliza dados para que tenham informações para suas decisões diárias de otimização de produção, manutenção, segurança e sustentabilidade, com acesso simples a dados industriais complexos, na sua língua e nos seus termos".

O Industrial Canvas é um ambiente colaborativo no qual os usuários podem visualizar todos os tipos de dados (documentos, diagramas de engenharia, dados de sensores, imagens, modelos tridimensionais, e muito mais), escolher compartilhar espaços de trabalho, marcar usuários e compartilhar insights como comentários. O Industrial Canvas é único no sentido de que aproveita dados contextualizados e IA generativa.

"Com a Cognite, já aumentamos as eficiências, reduzimos o consumo de combustível e melhoramos o fluxo da produção e manutenção, e expandimos a nossa planta de Houston e três embarcações na Antártica", afirmou Matts Johansen, CEO da Aker BioMarine. "Agora, com o Industrial Canvas, estamos na vanguarda quando se trata de aproveitar IA generativa para apoiar mais as nossas pessoas e permitir que elas usem os conhecimentos nos quais são especializadas para levar nossa organização adiante".

A Cognite usa IA generativa para aprimorar integração de dados, completos com origem, garantia da qualidade e governança, ao passo que a exclusiva arquitetura da IA generativa permite respostas deterministas a partir de um copiloto de IA nativo. Isso permite que os especialistas nos assuntos respondam a questões operacionais, compilem e desenvolvam aplicativos sem códigos, e analisem cenários complexos sem uma única linha de código.

O Industrial Canvas vence os desafios gerados pelas soluções com painel unificado, que geralmente prometem muitos recursos e são muito rígidos com fluxos de trabalho prescritos, prevenindo que os usuários trabalhem com os dados que eles escolherem.

O Industrial Canvas da Cognite Data Fusion está disponível na versão beta para clientes selecionados que participam do programa de adoção inicial no Cognite Hub.

Sobre a Cognite

A Cognite é uma empresa líder mundial em software industrial com uma visão clara: capacitar rapidamente as empresas industriais com dados acessíveis, confiáveis e contextualizados e promover a transformação digital em grande escala das indústrias com uso intensivo de ativos. Com a Cognite Data Fusion®, sua plataforma DataOps industrial líder de mercado, e o Cognite AI, um conjunto abrangente de recursos de IA generativa industrial, a Cognite facilita que os tomadores de decisão acessem e entendam dados industriais complexos. A Cognite Data Fusion® é uma plataforma fácil de usar, segura e escalável que permite aos usuários de domínio e dados industriais colaborar com rapidez e segurança para desenvolver, implementar e dimensionar soluções de IA generativa industrial capazes de oferecer rentabilidade e sustentabilidade. Acesse www.cognite.ai e siga-nos no LinkedIn e no Twitter.

