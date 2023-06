Comunicado do Business Wire :AlertEnterprise, Inc.

A AlertEnterprise, Inc., empresa líder em software de convergência de segurança ciberfísica, anunciou uma nova parceria com a HID, líder mundial em soluções de identidade confiáveis, para oferecer crachás de funcionários na Apple Wallet.

A AlertEnterprise se torna uma das primeiras organizações a fazer parte do Programa de Parcerias de Tecnologia HID® Origo?, uma iniciativa histórica da HID para unir fornecedores de soluções de primeira linha na missão de criar o futuro do credenciamento móvel. Esta parceria representa um compromisso compartilhado com a inovação, a interoperabilidade e a busca pela criação de uma experiência de usuário inigualável.

Yogesh Ailawadi, Vice-Presidente Sênior de Engenharia de Produtos e Soluções da AlertEnterprise, disse que trabalhar com a HID ajuda a AlertEnterprise a oferecer a experiência de credenciais móveis de ponta a ponta mais perfeita para sua força de trabalho: "O crachá de funcionário na Apple Wallet é a forma mais moderna de distribuir acesso a uma força de trabalho interna ou externa, e ao integrar nossa plataforma de convergência de segurança ciberfísica Guardian com as soluções HID Mobile Access, nossos clientes possuem ainda mais opções e flexibilidade para suas implantações."

O primeiro projeto desta cooperação será lançado na Europa, tornando a AlertEnterprise uma das primeiras a entregar crachás de funcionário na Apple Wallet fora da América do Norte, demonstrando sua liderança no setor não apenas na América do Norte, mas a nível mundial.

Matt Bennett, Diretor de Alianças Estratégicas da HID, fez eco a este sentimento: "A HID está empolgada em fazer parceria com a líder mundial AlertEnterprise. Ao avaliar parcerias para nosso recém-lançado Programa de Parcerias de Tecnologia HID Origo, buscamos qualidades diferenciadoras, sendo que o alcance mundial da AlertEnterprise, as profundas competências técnicas e o enfoque convergente para a segurança física são uma abordagem nova e bem-vinda. Não poderíamos estar mais animados com a parceria, a fim de oferecer experiências móveis inovadoras em todo o mundo."

O crachá de funcionário na Apple Wallet está ajudando empresas de todos os portes a modernizar a experiência de trabalho, proporcionando melhor segurança, facilidade de uso e uma abordagem simplificada para gerenciar o acesso de funcionários. Esta integração e parceria reforçam a dedicação mútua da AlertEnterprise e da HID de superar os limites do que é possível no domínio da segurança e identidade digital.

A AlertEnterprise é líder em oferecer soluções com base em IA, capacitando as organizações a automatizar, proteger e gerenciar de modo proativo toda a experiência da força de trabalho, com conformidade, segurança e privacidade de dados incorporadas.

