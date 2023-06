China convoca embaixador dos EUA para reprimenda oficial contra fala de Biden sobre Xi

O governo da China convocou o embaixador dos EUA em Pequim, Nicholas Burns, para uma reprimenda oficial após os comentários feitos pelo presidente norte-americano, Joe Biden, em um evento político.

Três autoridades dos EUA disseram que a nota diplomática oficial, conhecida como démarche, foi entregue depois que Biden disse que o presidente chinês Xi Jinping não sabia que um balão espião chinês estava sobrevoando os EUA no início deste ano. Biden também descreveu Xi como um ditador.

O recém-empossado embaixador da China nos EUA, Xie Feng, "fez sérias representações e fortes protestos a altos funcionários" da Casa Branca e do Departamento de Estado nessa quarta-feira, de acordo com um comunicado da embaixada enviado por e-mail à imprensa nesta quinta-feira. A declaração também citou um porta-voz da embaixada dizendo que as declarações de Biden eram uma "difamação do principal líder da China".

A démarche ocorreu horas depois que o secretário de Estado, Antony Blinken, partiu de Pequim, onde participou de reuniões com o objetivo de desacelerar as crescentes tensões entre as duas maiores economias do mundo. Fonte: Dow Jones Newswires.