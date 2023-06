Barco pesqueiro do Equador resgata 8 dinamarqueses que haviam naufragado

Um barco pesqueiro equatoriano resgatou oito dinamarqueses cujo veleiro havia naufragado no Pacífico quando viajavam à Polinésia Francesa, informou a Associação de Atuneiros do Equador (Atunec) nesta quinta-feira (22).

O resgate aconteceu na manhã de quarta-feira, quando, após receber um alerta sobre um naufrágio, a equipe do atuneiro LIZI "conseguiu avistar e socorrer os oito navegantes dinamarqueses que se encontravam em situação de perigo", assinalou a Atunec em comunicado.

A busca pelos dinamarqueses, cujas idades não foram detalhadas, foi facilitada pelo uso de helicópteros que acompanhavam o barco pesqueiro para a busca de cardumes e sobrevoaram o oceano até encontrar os náufragos.

"Eles ficaram no bote salva-vidas por quase dois dias, até que foram encontrados", disse à AFP Luiggi Benincasa, diretor-executivo da Atunec.

O veleiro havia zarpado há 14 dias das Ilhas Galápagos e tinha como destino a Polinésia Francesa.

"A informação que deram ao capitão do navio foi que eles se depararam com algumas baleias" e as "ondas altas" produziram um buraco no casco do veleiro, o que fez a embarcação naufragar, acrescentou Benincasa.

Após receberem permissão das autoridades equatorianas e a pedido deles próprios, os dinamarqueses foram levados para um navio mercante que estava na região e que os levará até as Ilhas Marquesas, na Polinésia Francesa.

