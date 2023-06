Uefa suspende Mourinho por 4 jogos por insultar árbitro

A comissão disciplinar da Uefa suspendeu por quatro jogos o técnico da Roma, o português José Mourinho, por ter insultado o árbitro da final da Liga Europa, na qual a equipe italiana foi derrotada pelo Sevilla em 31 de maio.

Após a tensa decisão em Budapeste, que terminou com a vitória dos espanhóis nos pênaltis (4-1 após empate em 1 a 1), foi divulgado um vídeo de Mourinho gritando no estacionamento da Puskás Arena com o árbitro Anthony Taylor, "p... vergonha, é uma p... vergonha!".

O treinador não poderá ficar à beira do gramado nos quatro primeiros jogos da Roma na Liga Europa da próxima temporada, explicou a Uefa em um comunicado.

Segundo a organização inglesa de árbitros PGMOL, Anthony Taylor e sua família também foram "atacados e insultados" por torcedores da Roma no aeroporto.

A Uefa também condenou a Roma a pagar uma multa de 50 mil euros (R$ 261 mil na cotação atual) e a fazer um jogo como visitante sem seus torcedores, devido a várias infrações, como o "uso de sinalizadores" e "comportamento incorreto" da equipe.

Além disso, o clube italiano terá que "contactar a Federação Húngara de Futebol no prazo de 30 dias" para reparar os danos provocados no estádio por seus torcedores, que quebraram "centenas de latas de lixo, vidros, tomadas elétricas e duas cadeiras".

