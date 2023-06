Rybakina é eliminada na segunda rodada do WTA 500 de Berlim

A tenista cazaque Elena Rybakina, número 3 do mundo, foi eliminada na segunda rodada do WTA 500 de Berlim, ao ser derrotada pela croata Donna Vekic (23ª) nesta quarta-feira (21).

Vekic fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (1/7), 6-3 e 6-4, em duas horas e 14 minutos.

Rybakina, de 24 anos, consolidou-se na elite do tênis feminino depois de seu título em Wimbledon no ano passado. Em 2023, foi campeã em Indian Wells e Roma e finalista do Aberto da Austrália e em Miami.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na próxima fase, Vekic vai enfrentar a russa Elina Avanesyan (81ª), que eliminou sua compatriota Anna Blinkova (54ª).

-- WTA 500 de Berlim:

- Simples feminino - Primeira rodada:

Veronika Kudermetova (RUS) x Qinwen Zheng (CHN) 6-4, 6-2

Nadia Podoroska (ARG) x Rebeka Masarova (ESP) 3-6, 6-3, 6-2

Maria Sakkari (GRE) x Alizé Cornet (FRA) 6-4, 6-2

Aliaksandra Sasnovich (BLR) x Victoria Azarenka (BLR) 6-4, 6-4

Marketa Vondrousova (CZE) x Bianca Andreescu (CAN) 7-6 (7/0), 7-5

- Segunda rodada:

Caroline Garcia (FRA) x Jaimee Fourlis (AUS) 6-3, 6-2

Elina Avanesyan (RUS) x Anna Blinkova (RUS) 1-6, 6-3, 6-2

Donna Vekic (CRO) x Elena Rybakina (CAZ) 6-7 (1/7), 6-3, 6-4

bds/dr/mcd/cb/tt