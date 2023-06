Rapinoe e Morgan lideram lista de convocadas dos EUA para Copa do Mundo feminina

Alex Morgan e Megan Rapinoe lideram a lista de convocadas pelos Estados Unidos para sua participação na Copa do Mundo Feminina, que será disputada no próximo mês na Austrália e na Nova Zelândia.

Morgan, de 33 anos, e Rapinoe, de 37, além da defensora Kelley O'Hara, de 34, vão disputar seu quarto Mundial, desta vez na Oceania, onde sua equipe vai lutar pelo pentacampeonato e o terceiro título consecutivo.

As três jogadoras se destacam entre as nove veteranas campeãs mundiais de 2019 que integram o elenco de 23 jogadoras do técnico Vlatko Andonovski.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A goleira Alyssa Naeher e a meia Julle Ertz, também experientes, disputarão seu terceiro Mundial seguido.

"A tarefa de selecionar uma equipe para a Copa do Mundo nunca é fácil, mas estou orgulhoso das jogadoras por sua ética de trabalho e foco durante o processo, e de nossa comissão técnica por trabalhar para montar o melhor time possível", disse Andonovski.

O treinador destacou o percurso de suas jogadoras até chegarem à Copa e resumiu: "nosso elenco tem histórias incríveis e temos uma boa mistura de veteranas e jovens".

A preparação dos Estados Unidos para a Copa do Mundo foi prejudicada por uma série de lesões. A capitã Becky Sauerbrunn foi cortada do Mundial na semana passada, e o mesmo aconteceu com Catarina Macario e Mallory Swanson.

Os Estados Unidos, que venceram as edições de 1991, 1999, 2015 e 2019, vão estrear no Mundial em 22 de julho contra o Vietnã, em Auckland.

As 23 convocadas:

Goleiras: Aubrey Kingsbury, Casey Murphy, Alyssa Naeher

Defensoras: Alana Cook, Crystal Dunn, Emily Fox, Naomi Girma, Sofia Huerta, Kelley O'Hara, Emily Sonnett

Meias: Savannah DeMelo, Julie Ertz, Lindsey Horan, Rose Lavelle, Kristie Mewis, Ashley Sanchez, Andi Sullivan

Atacantes: Alex Morgan, Megan Rapinoe, Trinity Rodman, Sophia Smith, Alyssa Thompson, Lynn William

rcw/pb/gfe/aam/cb