Presidente suíço deixará o cargo no fim de 2023

O presidente da Confederação Suíça, Alain Berset, anunciou nesta quarta-feira (21) que deixará suas funções no final de 2023 e será substituído, em 2024, pela atual ministra da Defesa e dos Esportes, Viola Amherd.

Berset, de 51 anos, foi o responsável pela gestão da pandemia da covid-19 como ministro da Saúde e é membro do governo federal desde 2012.

"É um bom momento para sair", disse ele, durante a entrevista coletiva na qual anunciou sua saída.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Informei ao Conselho Federal que pretendo deixar o governo no final do ano", afirmou.

Berset é o membro mais popular do Conselho Federal, o governo colegiado da Confederação Suíça, que tem sete ministros. As cadeiras do Executivo federal são distribuídas entre os principais partidos do país.

Os suíços são esperados nas urnas em 23 de outubro para renovar os 200 assentos no Conselho Nacional (Câmara dos Deputados) e 45 dos 46 assentos no Conselho de Estados, que representa os cantões suíços.

É a segunda vez que o político socialista ocupa o cargo de presidente da Confederação, um posto rotativo de um ano e meio que os conselheiros federais combinam com as funções ministeriais.

vog/apo/aoc/zm/tt/aa