LULA PAPA VATICANO: Lula se reúne com papa Francisco antes da cúpula sobre pacto financeiro em Paris

BCB SELIC: Copom decide se mantém Selic em 13,75%

HONDURAS PRESÍDIO: Número de mulheres mortas em presídio de Honduras sobe para 46

EUA SUBMERSÍVEL TITANIC: Equipes de resgate detectam ruídos na área de busca do submersível

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Aliados da Ucrânia querem que a Rússia pague pela reconstrução da Ucrânia

=== LULA PAPA VATICANO ===

CIDADE DO VATICANO:

Lula se reúne com papa Francisco antes da cúpula sobre o pacto financeiro em Paris

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reuniu-se nesta quarta-feira, no Vaticano, com o papa Francisco, que o alertou para a fragilidade da paz, às vésperas de uma cúpula em Paris para um novo pacto financeiro global.

(Brasil Vaticano religião diplomacia política, 450 palavras, já transmitida)

=== BCB SELIC ===

SÃO PAULO:

Copom decide se mantém Selic em 13,75%

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil (BCB) decidirá nesta quarta-feira se manterá a Selic, sua taxa básica de juros, em 13,75%, devido à moderação da inflação no país.

(Brasil economia taxas, Nota, 500 palavras, a ser transmitida)

=== HONDURAS PRESÍDIO ===

TEGUCIGALPA:

Número de mulheres mortas em presídio de Honduras sobe para 46

O número de mulheres mortas após o confronto de gangues em um presídio de Honduras subiu para 46, enquanto os corpos começaram a ser entregues a suas famílias, informaram fontes do Ministério Público.

(Honduras polícia prisão motim violência gangues, 506 palavras, já transmitida)

=== EUA SUBMERSÍVEL TITANIC ===

BOSTON:

Equipes de resgate detectam ruídos durante busca por submersível desaparecido

As equipes de resgate que procuram o submersível desaparecido perto dos destroços do Titanic detectaram "ruídos subaquáticos" na área de busca, anunciou a Guarda Costeira dos Estados Unidos, quando especialistas calculam que os cinco ocupantes do aparelho têm oxigênio suficiente para menos de 24 horas.

(EUA Canadá navegação turismo Titanic acidente, 640 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA

WASHINGTON:

Aviões, navios, robôs: assim se procura o submersível desaparecido no Atlântico

Caçadores de submarinos, robôs telecomandados, sonares... Um grande destacamento de meios especializados em operações em alto-mar chega à zona do Atlântico Norte, onde procuram o submersível que foi explorar os restos do Titanic, desaparecido desde domingo.

(EUA Canadá turismo acidente transporte navegação, Quadro, 600 palavras, a ser transmitida)

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

LONDRES:

Aliados da Ucrânia querem fazer a Rússia pagar pela reconstrução do país

A Rússia deverá pagar pela reconstrução da Ucrânia, afirmaram nesta quarta-feira (21) os representantes dos Estados Unidos, Reino Unido e de vários países europeus reunidos em Londres para uma conferência internacional que recebeu promessas de bilhões de dólares para estimular a economia ucraniana, dizimada pela guerra.

(Ucrânia conflito Rússia GB guerra, 710 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

KRAMATORSK:

Veículos de comunicação tradicionais no leste da Ucrânia sofrem com desconfiança

"Ler um jornal? Para quê?". Nina, de 24 anos, fica surpresa com a pergunta. Assim como outros moradores do leste da Ucrânia, ela desconfia dos veículos de comunicação tradicionais e prefere acompanhar a guerra pelo Telegram e pelos grupos informais online.

(mídia Rússia Ucrânia internet, Ângulo, 551 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- ÁSIA

PEQUIM:

China critica Biden por comparar Xi Jinping a 'ditadores'

Os sinais de apaziguamento não duraram muito. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, equiparou seu homólogo chinês, Xi Jinping, a "ditadores", o que a China classificou como "ridículo" e uma "provocação política".

(EUA diplomacia China política, 590 palavras, já transmitida)

TEERÃ:

Irã intensifica diplomacia para reduzir isolamento e mostrar força

O Irã vem intensificando sua atividade diplomática, desde o início do ano, em busca de acordos com amigos - e também com inimigos - na tentativa de reduzir seu isolamento, melhorar sua economia e projetar uma imagem de força.

(Irã política diplomacia, Ângulo, 655 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

SHILO:

Israelenses e palestinos choram seus mortos após nova onda de violência

Israelenses e palestinos choraram por seus mortos em funerais organizados nesta quarta-feira (21), incluindo vários adolescentes, que perderam a vida em uma nova espiral de violência na Cisjordânia ocupada.

(Israel palestinos conflito, 630 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

CARTUM:

Combates são retomados no Sudão após fim da trégua

O Exército e as forças paramilitares, em guerra pelo poder no Sudão, retomaram os combates na manhã desta quarta-feira (21), logo após a expiração de um cessar-fogo de 72 horas amplamente respeitado em Cartum, segundo testemunhas.

(Sudão conflito, 550 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

FREETOWN:

A luta de Serra Leoa para manter jovens grávidas nas escolas

Hawa, de 18 anos, gostava de competir com sua prima pelas melhores notas na escola, até que oito meses atrás ela engravidou.

(SerraLeoa educação mulheres eleições saúde, 750 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

LE BOURGET:

Embraer anuncia suas ambições no Salão da Aeronáutica de Le Bourget

A fabricante brasileira Embraer, que registrou prejuízo em 2022, prevê que o ritmo de produção de seus aviões comerciais e jatos executivos aumentará de maneira expressiva e também aposta no setor de serviços para retomar o crescimento.

(Brasil aeronáutica França aviação defesa, 410 palavras, já transmitida)

PARIS:

Economista vencedora do Nobel pede imposto climático mundial e diz que carbono custa vidas

O aquecimento global provocado pelos países ricos vai resultar na disparada da mortalidade nos países pobres, alertou a francesa Esther Duflo, vencedora do Prêmio Nobel de Economia, em entrevista à AFP, na qual pediu a adoção de um imposto mundial.

(França clima pobreza economia macroeconomia impostos, 550 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Cientistas afirmam que criaram 'pseudoembriões' e geram controvérsias

Começou a corrida para criar embrioides, grupos de células que se assemelham a embriões, e vários laboratórios anunciam avanços decisivos nessa área, causando grandes controvérsias.

(Biologia ética saúde GB Israel ciência, 650 palavras, já transmitida)

AMSTERDÃ:

Retratos desconhecidos de Rembrandt serão vendidos após 200 anos

Um par de retratos de Rembrandt que estava em posse privada por 200 anos será colocado à venda em 16 de julho na casa de leilões Christie's, em Londres, e pode chegar a US$ 10 milhões (R$ 47,9 milhões), segundo estimativas.

(leilão Holanda GB pintura arte, 504 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

BARCELONA:

Daniel Alves reafirma inocência em primeira entrevista após prisão por caso de estupro

O lateral Daniel Alves reafirmou ser inocente no caso de estupro pelo qual está preso na Espanha desde janeiro, em uma entrevista ao jornal La Vanguardia, a primeira que concedeu desde que foi detido, alegando que teve relações sexuais consentidas com a mulher que o acusa.

(BRA fbl justiça ESP polícia, já transmitida)

