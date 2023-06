Nova York aprova lei estadual para proteger médicos que prescrevem pílulas abortivas

A Assembleia Estadual de Nova York, de maioria democrata, aprovou na terça-feira (20) um projeto de lei para fornecer proteção legal aos médicos que prescrevem e enviam pílulas abortivas para pacientes em estados que proíbem o procedimento.

O projeto de lei ainda não foi promulgado pela governadora do estado, a democrata Kathy Hochul, que já expressou apoio à medida.

"É nossa obrigação moral ajudar as mulheres de todo o país a manter a autonomia sobre seus corpos, ao proteger os médicos de Nova York dos esforços jurídicos dos extremistas anti-escolha", afirmou Carl Heastie, porta-voz da Assembleia do Estado de Nova York.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A telemedicina é o futuro da saúde e este projeto de lei é simplesmente a próxima etapa para assegurar que nossos médicos estarão protegidos", acrescentou.

A lei foi aprovada um ano depois de a Suprema Corte dos Estados Unidos revogar o direito federal ao aborto. A mudança permitiu que as assembleias estaduais legislem sobre o tema e resultou em uma série de proibições ou restrições severas em mais de 20 estados.

Com a nova lei, os médicos e médicas que trabalham no estado de Nova York e fornecem pílulas abortivas - ou consultas por telemedicina para mulheres que fazem abortos - seriam protegidos de processos judiciais nos estados com restrições ao aborto.

A lei pode beneficiar a médica Linda Prine, que criou um número de emergência para o qual as mulheres podem ligar de qualquer cidade dos Estados Unidos para obter aconselhamento médico sobre saúde reprodutiva.

De acordo com Prine, a decisão da Suprema Corte provocou um aumento expressivo nas ligações.

Desde a decisão do principal tribunal do país, o estado de Washington, Massachusetts, Colorado e Vermont aprovaram leis para proteger os médicos em casos relacionados ao aborto.

arb/nr/lpa/aha/ssy/fp