Medvedev avança às quartas de final do ATP 500 de Halle

O tenista russo Daniil Medvedev, número 3 do mundo, classificou-se para as quartas de final do ATP 500 de Halle (Alemanha), disputado na grama, ao vencer o esloveno Laslo Djere (65º) nesta quarta-feira (21).

Medvedev fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 6-7 (5/7) e 6-3, em duas horas e dez minutos.

O próximo adversário do russo será o espanhol Roberto Bautista, que passou pelo americano Brandon Nakashima por 2 sets a 0, parciais de 7-5 e 7-6 (7/2).

Medvedev começou a temporada de grama de maneira decepcionante na semana passada, sendo eliminado na primeira rodada do torneio de 's-Hertogenbosch (Holanda) pelo francês Adrian Mannarino (46º).

Outro classificado para as quartas em Halle é o chileno Nicolás Jarry (28º), que surpreendeu e derrotou o grego Stefanos Tsitsipas (5º) por 2 sets a 0, parciais de 7-6 (9/7) e 7-5

-- ATP 500 de Halle:

- Simples masculino - Primeira rodada:

Jan-Lennard Struff (ALE) x Roman Safiullin (RUS) 6-1, 7-6 (7/4)

- Segunda rodada:

Daniil Medvedev (RUS) x Laslo Djere (SRB) 6-3, 6-7 (5/7), 6-3

Roberto Bautista (ESP) x Brandon Nakashima (EUA) 7-5, 7-6 (7/2)

Nicolás Jarry (CHI) x Stefanos Tsitsipas (GRE/N.2) 7-6 (9/7), 7-5

