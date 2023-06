Juventus exerce opção de compra do atacante polonês Milik, que pertencia ao Olympique de Marselha

O polonês Arkadiusz Milik, emprestado na temporada passada à Juventus pelo Olympique de Marselha, vai ficar no clube italiano, que anunciou nesta quarta-feira ter exercido a opção de compra do atacante de 29 anos, que também joga na seleção de seu país.

A Juve disse em um comunicado que o jogador está agora sob "contrato até 30 de junho de 2026".

Depois de sua passagem sem brilho pela Ligue 1, "Arek" se firmou no clube 'bianconero' como um jogador confiável para ser substituto do atacante sérvio Dusan Vlahovic, apesar de suas estatísticas permanecerem na média (9 gols em 41 partidas, contando todas as competições).

O técnico da Juventus, Massimiliano Allegri, queria manter Milik, que também jogou no Napoli, principalmente para compensar uma possível saída de Vlahovic neste verão europeu.

"Ele é um jogador excelente, que conhece futebol, sabe controlar a bola, se livrar da marcação... Isso significa que é um jogador inteligente", disse o técnico, elogiando a versatilidade do polonês, capaz de jogar sozinho no ataque ou como segundo atacante.

A Juventus indicou que chegou a um acordo com o Olympique para uma transferência de 6,3 milhões de euros (R$ 33 milhões pela cotação atual) e 1,1 milhão de euros em bônus (R$ 5,7 milhões) para a contratação definitiva de Milik (que disputou 68 jogos pela Polônia e marcou 16 gols).

