Explosão que provocou colapso parcial de prédio em Paris deixa 16 feridos

Ao menos 16 pessoas ficaram feridas, nesta quarta-feira (21), em um incêndio que provocou o colapso parcial de um edifício no centro de Paris, informou a polícia da capital francesa.

Entre os feridos, ao menos sete estão em "urgência absoluta", conforme balanço provisório.

A Promotoria de Paris indicou que "um edifício pegou fogo e desmoronou parcialmente" na rua Saint-Jacques, no 5º distrito da capital. Uma imagem da AFP mostrava uma coluna de fumaça e chamas sobre as ruínas de um edifício.

Segundo um tuíte do prefeito do distrito, antes do incêndio, houve um vazamento de gás. Vários moradores, citados pela mídia local, disseram ter ouvido uma forte explosão.

A Promotoria afirmou, porém, que ainda não foi determinada a causa da explosão.

Foram mobilizados 230 bombeiros e nove médicos no local, de acordo com a polícia.

O incêndio foi "controlado", disse o chefe da polícia de Paris, Laurent Nuñez. Os socorristas seguem buscando vítimas entre os escombros, acrescentou.

