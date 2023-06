Comunicado do Business Wire :Visa Inc.

A Visa (NYSE: V) anunciou hoje a nomeação de Chris Suh como diretor financeiro (CFO). Suh, que sucede o CFO de longa data da Visa, Vasant Prabhu, atuará como CFO designado de 10 de julho até 1o de agosto, quando assumirá total responsabilidade pela função. Como anunciado anteriormente, Prabhu deixará a empresa em 30 de setembro de 2023, depois de facilitar para uma transição tranquila.

Suh ingressa na Visa depois de deixar a Electronic Arts (EA), onde ocupou o cargo de diretor financeiro. Ele se reportará ao diretor executivo da Visa, Ryan McInerney, e fará parte da equipe de liderança global da empresa. O Suh será responsável pelas estratégias financeiras, planejamento e relatórios da Visa, além de todas as operações financeiras e relações com investidores.

Antes da EA, Suh foi o vice-presidente corporativo e diretor financeiro do grupo Cloud + AI na Microsoft, onde supervisionou o rápido crescimento e transformação dos negócios Azure e Dynamics. Durante o seu mandato de mais de 25 anos na Microsoft, Suh atuou em vários cargos financeiras de nível sênior, incluindo cinco anos como líder em relações com investidores, e exerceu um papel fundamental no crescimento da empresa como um negócio que prioriza a nuvem.

"Estou muito feliz de dar as boas-vindas ao Chris à equipe de liderança da Visa", afirmou McInerney. "Sua ampla experiência em finanças e tecnologia, mais sua liderança no crescimento e na expansão de negócios serão extraordinariamente valiosas para nós à medida que continuamos promovendo o crescimento e atendendo melhor a nossos clientes no mundo inteiro."

Suh disse: "A Visa é uma marca incrível e a empresa tem uma ótima cultura. Há muito tempo admiro a história de inovação e liderança da indústria da Visa, e estou muito feliz em desempenhar um papel na formação do futuro dos pagamentos no mundo inteiro".

McInerney acrescentou: "Somos muito gratos à Vasant por sua excelente estratégia e liderança financeira nos últimos oito anos. Ele teve uma carreira extraordinária e desejamos a ele o melhor em seu próximo capítulo".

A Visa (NYSE: V) é líder mundial em pagamentos digitais, facilitando transações entre consumidores, estabelecimentos comerciais, instituições financeiras e entidades governamentais de mais de 200 países e territórios. Nossa missão é conectar o mundo por meio da rede de pagamentos mais inovadora, conveniente, confiável e segura, permitindo que pessoas, negócios e economias prosperem. Acreditamos que economias que incluem todas as pessoas em todos os lugares melhoram a vida de todos e entendemos que o acesso é fundamental para o futuro da movimentação do dinheiro. Para mais informações, visite Visa.com.

