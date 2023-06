Comunicado do Business Wire :UltraViolet Devices, Inc.

A UltraViolet Devices, Inc. (UVDI), uma fabricante líder de tecnologia avançada de radiação UV-C para higienização do ar e superfícies, apresentará o novo higienizador de superfície de luz de LED ultravioleta UVDI-GO?, idealizado para a desinfecção rápida de todas as superfícies e equipamentos compartilhados de alto toque, na conferência e exposição anual de 2023 da Associação de Profissionais em Controle de Infecções (APIC) que ocorrerá em Orlando, Flórida, de 26 a 28 de junho. O UVDI-GO? oferece 99,99% de inativação de micro-organismos comuns do setor de saúde em apenas 20 segundos ou menos, portabilidade e segurança de superfícies, o que permite aos profissionais das unidades de saúde higienizar rapidamente superfícies compartilhadas enquanto trabalham.

"Há evidências concretas sobre a presença de micro-organismos de alto risco, como os esporos bacterianos de C. difficile e de MRSA (Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA)), em superfícies e equipamentos compartilhados de alto toque no ambiente de cuidados de saúde",1 afirmou o Dr. Ashish Mathur, vice-presidente de Inovação e Tecnologia na UVDI. "O higienizador de superfície de LED UV UVDI-GO? pode ajudar a prevenir a dispersão de micro-organismos com a desinfecção rápida e esporicida que é eficiente no uso e segura para superfícies."

Desinfecção de superfícies rápida e comprovada de forma independente

O UVDI-GO? apresenta tecnologia patenteada de luz LED ultravioleta de alto desempenho, que foi comprovada de maneira independente para oferecer inativação de 99,99% dos esporos de C. difficile em apenas 20 segundos e inativação de 99,999% de MRSA em apenas 10 segundos a quatro polegadas de distância (10,16 cm). Isso permite aos profissionais do setor de saúde desinfetar rapidamente superfícies e equipamentos entre diferentes utilizações.

Uso portátil, em movimento

O UVDI-GO? foi projetado para uso constante e portátil, além de apresentar operação sem fio, alimentada por bateria e design compacto e leve. Uma bateria recarregável de íons de lítio oferece 90 minutos de autonomia por carga para a higienização eficiente de superfícies em ponto de uso.

Desinfecção segura de superfícies

O UVDI-GO? é seguro para uso em superfícies e equipamentos comuns dos setor de cuidados de saúde - incluindo tablets, smartphones, teclados, estações de trabalho sobre rodas, controles remotos, botões de chamada de pacientes e crachás de funcionários - permitindo amplo uso em todas as instalações de unidades de assistência médica.

Projetado para a segurança do usuário

O UVDI-GO? está equipado com um cone protetor de fácil fixação, que blinda os usuários da exposição UV (ultravioleta) durante a operação. Isso permite aos profissionais do setor de saúde operar com segurança o UVDI-GO? portátil com a utilização de óculos e luvas de proteção.

"A UVDI está empenhada em ajudar os profissionais do setor de saúde a alcançar seu objetivo de melhores resultados para os pacientes com a inovadora tecnologia UV-C que é pioneira em novos níveis de desempenho", acrescentou Peter Veloz, CEO (diretor executivo), UVDI. "Acreditamos que o UVDI-GO? avança nesse objetivo ao tornar a desinfecção de superfícies comumente compartilhadas mais rápida, fácil e segura."

A UVDI é uma parceira estratégica e orgulhosa da APIC 2023 e os participantes da conferência deste ano podem visitar o estande da UVDI (No 951) para ver uma demonstração do higienizador de superfície de LED UV UVDI-GO? e do higienizador de ambientes UVDI-360 com UV Smart Connect?.

O higienizador de superfícies de LED UV UVDI-GO? está disponível para pré-venda em www.uvdi.com. O produto começará a ser enviado no início do outono de 2023.

Sobre a UVDI

A UltraViolet Devices, Inc. (UVDI) projeta e fabrica tecnologia Ultravioleta (UV) avançada para limpeza do ar e das superfícies onde vivemos, trabalhamos e brincamos. Os produtos de desinfecção de superfícies com UV-C e de qualidade do ar de ambientes internos são fabricados nos EUA e são confiáveis mundialmente para uso em mais de 1.100 hospitais e 10.000 locais comerciais. A empresa possui sistemas de gestão da qualidade e sistemas de gestão ambiental certificados de acordo com as normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. Fundada em 1992 e com sede em Valencia, Califórnia, a UVDI é uma orgulhosa empresa familiar e uma Minority Business Enterprise. Saiba mais em www.uvdi.com.

Contato

Will Gerard, diretor de Marketing Global e Estratégia do Produto [email protected] 661.289.2741

