Comunicado do Business Wire :SuperBridge

A KAOUN International, uma subsidiária do Dubai World Trade Center (DWTC), e o SuperBridge Council anunciaram hoje a edição inaugural do SuperBridge Summit Dubai, que irá estrear no Museu do Futuro em Dubai de 16 a 17 de outubro de 2023.

HE Helal Saeed Al Marri, Director General of Dubai's Department of Economy and Tourism, and DWTC (Photo: AETOSWire)

O encontro de cúpula é uma nova plataforma promissora que irá reunirá mais de 500 líderes empresariais, políticos e culturais de 20 países, representando as economias de mais rápido crescimento do mundo. Irá ocorrer ao mesmo tempo com a 43a edição do GITEX Global, o maior e mais influente evento de tecnologia do mundo realizado em Dubai, organizado pela DWTC, atraindo executivos de tecnologia e investidores de 170 países.

A agenda da conferência irá promover debates significativos, além de oferecer percepções de 75 palestrantes especializados e importantes patrocinadores, impulsionando parcerias estratégicas e poderosas cooperações entre investidores, líderes empresariais, escritórios familiares e grandes instituições que causam impacto nos principais mercados emergentes.

O SuperBridge Summit Dubai irá defender quatro temas principais: Como o mundo se conecta e se comunica, Como o mundo sustenta recursos e o meio ambiente, Como as pessoas vivem suas vidas, e Como investir para um futuro melhor, sob o tema geral 'Fechando a lacuna de uma nova economia mundial'.

Irá chegar à medida que os EAU avançam com sua ousada agenda econômica, conforme manifestado pela Agenda Econômica de Dubai (D33), que visa dobrar o tamanho da economia do emirado para AED 32 trilhões na próxima década, mediante 100 projetos transformacionais.

Sua Excelência, Helal Saeed Al Marri, Diretor Geral do Departamento de Economia e Turismo de Dubai e DWTC, disse: "À medida que os EAU avançam com sua agenda econômica visionária através de cooperações avançadas e estratégicas parcerias duradouras, o SuperBridge Dubai Summit irá criar novas oportunidades para inovação e criação em conjunto em economias internacionais emergentes."

"O SuperBridge Summit se esforça por estabelecer conexões entre o oriente, o ocidente e o resto do mundo. Uma plataforma multidisciplinar que inflama, conecta e une líderes com visão de futuro das economias de mais rápido crescimento do mundo em todos os setores e culturas", disse Shane Tedjarati, Cofundador do SuperBridge Council e Presidente da VS Partners.

Os participantes do encontro de cúpula de mais de 20 países emergentes também terão a chance de explorar negócios ilimitados e perspectivas de investimento em diversos setores decorrentes da mudança dos fundamentos da economia mundial. Vanessa Xu, Diretora de Investimentos da VS Partners, que também é cofundadora do SuperBridge Council, disse: "Em uma era de mudança de paradigma elementar, o sucesso do investimento requer, antes de mais nada, a descoberta objetiva de fatos sem viés."

"O SuperBridge é uma plataforma que une os tomadores de decisão na linha de frente de proeminentes organizações de investimento ao redor do mundo, bem como empresários orientados à ação e líderes do setor com foco particular em economias E7 para descobrir fatos e oportunidades que são subestimados e sub-representados. O SuperBridge oferece acesso ao capital internacional que busca oportunidades de investimento à prova de futuro", disse ela.

