Comunicado do Business Wire :SMOORE

A SMOORE, líder global em tecnologia de atomização, apresentou sua inovadora solução descartável, "Power Alpha", no World Vape Show 2023 em Dubai (21 a 23 de junho). Há poucos meses, a Power Alpha estreou no TPE 2023 em Las Vegas, onde atraiu atenção generalizada e elogios por seus recursos inéditos e tecnologia avançada. Dessa vez em Dubai, a Power Alpha mais uma vez chamou a atenção de líderes de empresas, distribuidores e revendedores do setor de cigarros eletrônicos por seus quatro recursos transformadores: sem recarga, sem gosto de queimado, sem diminuir sabor e super conveniência.

A Power Alpha é uma solução sem recarga para dispositivos descartáveis de tragadas profundas que resolve os problemas enfrentados pelos usuários de cigarros eletrônicos descartáveis, incluindo bateria com vida curta, a inconveniência de recarga, sabor que diminui e gosto de queimado após a recarga. Essas quatro características únicas da Power Alpha promovem o sucesso de alguns dos principais atuantes no setor de cigarros eletrônicos na América do Norte, tendo essas empresas recebido uma grande quantidade de feedback positivo dos consumidores. Um usuário da Califórnia afirmou: "Os dispositivos descartáveis que incorporam a Power Alpha me livraram do problema dos cigarros eletrônicos de recarga. É super conveniente, tem um sabor consistente e não deixa gosto de queimado". Outro consumidor, que usa cigarros eletrônicos há mais de sete anos, fez o seguinte comentário sobre a Power Alpha: "O sabor continua o mesmo depois das 6000 tragadas" e "Não preciso me preocupar com recarga quando estou viajando".

O que torna a Power Alpha um divisor de águas são as duas tecnologias patenteadas: bateria TOPOWER e atomizador COREX.

Os cigarros eletrônicos comuns sem recarga geralmente oferecem de 2500 a 3000 tragadas com uma capacidade de bateria de 950 mAh. Mas os dispositivos descartáveis que empregam o TOPOWER possibilitam muito mais tragadas e têm uma capacidade alta de 2000 mAh, com um tamanho de bateria que permanece inalterado. A alta capacidade de 2000 mAh sustenta a experiência de 6000 tragadas ininterruptas, o que significa que os consumidores não precisam recarregar e procurar por cabos de recarga no meio da utilização. Além disso, essa tecnologia da bateria também garante saída estável durante toda a vida do produto. Assim, evitam-se diminuição de sabor e gosto queimado, visto que esses problemas, que há tempos são reclamações dos usuários de cigarros eletrônicos, estão associados com variação de voltagem.

A tecnologia de atomização COREX leva a experiência de consumo de cigarros eletrônicos a um patamar completamente novo com sua bobina de malha atualizada. A Eco-Mesh, que é ecoprocessada e não gera poluição, dá um sabor consistente e prolongado devido ao aumento de 200% na precisão da estrutura da malha e velocidade de aquecimento 50% mais rápida. Além disso, o design patenteado de algodão da Corex aumenta a condutividade do líquido em 15,8% e melhora a absorção do líquido em 23,5%, fazendo com que a atomização seja mais potente e mais eficiente. Outro design notável é o fluxo de ar F1, que dá aos consumidores uma experiência limpa com o cigarro eletrônico, pois melhora a suavidade em 30% e elimina a condensação em 100%.

A Power Alpha, solução inovadora que foi desenvolvida pela SMOORE há dois anos, não só mantém a conveniência dos dispositivos descartáveis não recarregáveis como também aumenta o número de tragadas para 6000, oferecendo uma opção com excepcional relação custo-benefício aos consumidores. A solução recebeu muitos feedbacks positivos por seus recursos únicos, que oferecem uma experiência de vaping com uma conveniência jamais vista - 6000 tragadas sem necessidade de recarga. Ainda este ano, a Power Alpha levará a derradeira experiência de consumo de cigarro eletrônico aos consumidores nos EUA e Oriente Médio, onde outro grande sucesso está para ser realizado.

Sobre a SMOOREFundada em 2009, a SMOORE é líder global em soluções de tecnologia de atomização, abrangendo produtos de risco reduzido e tecnologias de atomização médica, farmacêutica e de beleza. Com pesquisas interdisciplinares em atomização e um diverso portfólio de produtos, a SMOORE está comprometida com se tornar uma plataforma avançada, empenhada a tornar a vida melhor.

Com investimento contínuo em P&D e capacidade manufatureira de liderança, a SMOORE tem 14 centros de pesquisa tecnológica em todo o mundo e produtos disponíveis em mais de 50 países e regiões. A SMOORE anunciou a IPO em Hong Kong em 10 de julho de 2020.

