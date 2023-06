Comunicado do Business Wire :MSCI Inc

A MSCI Inc. (NYSE: MSCI), fornecedora líder de ferramentas e serviços de suporte à decisão de missão crítica para a comunidade global de investimentos, anunciou hoje o lançamento do Quantitative Investment Solutions (QIS) - um novo conjunto de ferramentas para ajudar os gerentes de portfólio a personalizar os portfólios de contas gerenciadas separadamente (SMA) de forma eficiente e em escala.

Usando o MSCI QIS, os gerentes podem adaptar os portfólios aos valores específicos e aos objetivos de investimento de seus clientes de forma rápida e eficiente. Além dos requisitos fiscais, os gerentes que oferecem SMA podem implementar solicitações de personalização que abrangem exclusões de empresas individuais, exclusões de setores, ESG e preferências de estilo.

O kit de ferramentas QIS inclui um serviço de criação de portfólio para gerenciamento de contas separadas que permite que gerentes de portfólio de ações em gestores de ativos e outros consultores de investimento gerenciem as implicações fiscais para seus clientes em diferentes cenários, como rastreamento de modelo próximo, neutralidade fiscal ou maximização de perdas fiscais - além de fornecer atualizações diárias que mostram negociações propostas para diferentes contas com base nos objetivos de investimento dos clientes.

O MSCI QIS oferece aos gerentes de portfólio acesso a modelos de estratégia tributária exclusivos, permitindo selecionar e aplicar uma série de restrições e objetivos que correspondam às considerações fiscais e de exposição atuais de seus clientes.

Por meio da tecnologia baseada em nuvem, o QIS vincula a ferramenta de otimização fiscal da MSCI aos índices, classificações de ESG, emissões de carbono e modelos de fatores da MSCI para permitir que os gerentes de portfólio implementem solicitações de portfólio exclusivas de clientes de maneira eficiente.

Os gerentes de ativos são desafiados a atender à crescente demanda por SMA em sua base de clientes. A implementação de requisitos customizados para SMA é altamente trabalhosa e requer integrações de vários sistemas tecnológicos e equipes de forma a criar riscos operacionais.

Mark Carver, chefe de Gerenciamento de Portfólio de Ações e Fatores de Patrimônio da MSCI, disse:"Em uma época em que a personalização é exigida em todas as facetas dos negócios, os gerentes de portfólio enfrentam constantemente o desafio de equilibrar vários objetivos de investimento para atender às necessidades de um cliente individual. Seja refletindo suas preferências pessoais em relação às estratégias de investimento em seus portfólios ou gerenciando suas obrigações fiscais em andamento, o MSCI QIS foi concebido para permitir que os gerentes de portfólio não apenas avaliem as necessidades de seus clientes, mas também concorram de forma mais eficaz por ativos, atendendo a uma grande variedade de requisitos personalizados em um período mais curto."

Sobre a MSCI Inc.

A MSCI é líder no fornecimento de ferramentas e serviços de suporte a decisões cruciais para a comunidade mundial de investimentos. Com mais de 50 anos de experiência em pesquisa, dados e tecnologia, podemos tomar melhores decisões de investimento ao permitir que clientes entendam e analisem os principais aspectos de risco e retorno bem como elaborem com confiança portfólios mais efetivos. Criamos soluções aprimoradas de pesquisa com liderança no setor, as quais os clientes usam para obter percepções e aperfeiçoar a transparência ao longo do processo de investimento.

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas segundo a Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. As declarações prospectivas se referem a eventos ou desempenho futuros, envolvendo riscos que podem levar a resultados reais ou desempenho materialmente diferente, sendo que você não deve depositar confiança indevida nos mesmos. Os riscos que podem afetar resultados ou o desempenho estão no Relatório Anual da MSCI no Formulário 10-K para o ano fiscal mais recente finalizado em 31 de dezembro, apresentado à SEC. A MSCI não se compromete a atualizar quaisquer declarações prospectivas. Nenhuma informação contida aqui constitui recomendação de investimento ou deve ser considerada como tal. A MSCI não concede nenhum direito ou licença para uso de seus produtos ou serviços sem uma licença adequada. A MSCI NÃO CONCEDE GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, APTIDÃO A UMA DETERMINADA FINALIDADE OU DE OUTRA FORMA REFERENTE ÀS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SE ISENTANDO DE TODA A RESPONSABILIDADE ATÉ O LIMITE MÁXIMO PERMITIDO POR LEI.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

