Comunicado do Business Wire :Dubai Culture

Dubai Culture:O Dubai estabeleceu-se firmemente como líder global na captação de projetos de Investimento Estrangeiro Direto nos setores cultural e criativo. A recém-anunciada conquista do emirado relativa a 451 novos projetos em 2022 impulsionou a sua posição como capital mundial da economia criativa e gerou 12.368 novos empregos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230620703260/pt/

Results of Foreign Direct Investment in Dubai's Cultural and Creative Industries for the Year 2022 (Graphic: AETOSWire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No que diz respeito às entradas de capital para IED, os setores cultural e criativo do Dubai cresceram substancialmente, atingindo os AED 7,357 biliões em 2022. Esta explosão na entrada de capital solidificou ainda mais a reputação do Dubai como favorito na região MENA (Médio-Oriente e Norte da África) e colocou-o na 12ª posição a nível global, uma melhoria assinalável quando comparada com a sua 14a posição em 2021.

O relatório Dubai FDI Monitor do Financial Times, que reúne dados de "mercados de IED", confirma o estatuto de liderança do Dubai. O relatório revela que o Dubai foi líder global na captação de projetos de IED nos setores cultural e criativo, mantendo a sua 6ª posição mundial na criação de emprego através de IED. Os projetos de IED Greenfield, empreendimentos detidos a 100%, constituíram uma maioria significativa, correspondendo a 76% do total de projetos de IED nos setores cultural e criativo do Dubai.

O sucesso sem precedentes do Dubai no que diz respeito a atrair projetos de IED pode ser atribuído à sua infraestrutura robusta, enquadramento jurídico bem assente e um ecossistema criativo e digital próspero. Estes fatores transformaram o Dubai num centro irresistível para inovadores e investidores, e num terreno fértil para o lançamento de projetos ambiciosos e ideias visionárias de vanguarda para que se tornem empreendimentos económicos tangíveis.

Os EUA, Índia, Reino Unido, França e Suíça aparecem como os principais investidores estrangeiros diretos no relatório sobre projetos de IED, encabeçando a lista de entradas de capital. Este alinhamento estratégico com esses mercados foi promovido através de missões direcionadas e de um envolvimento ativo da Autoridade do Dubai para a Cultura e para as Artes, evidenciando o cenário criativo único do emirado e criando colaborações com empreendedores e organizações a nível mundial.

Estar no topo do ranking global de projetos de IED é uma prova da inabalável dedicação do Dubai à promoção do crescimento das indústrias criativas, reforçando a sua reputação como um centro inovador de talentos e investimentos. Este compromisso alinha-se perfeitamente com a visão abrangente do Dubai de cultivar uma economia diversificada, sustentável e baseada no conhecimento. Ao enfatizar a criatividade, a colaboração e a inovação, o Dubai estabeleceu-se definitivamente como um centro global de cultura, um berço de criatividade e um polo de desenvolvimento de talentos.

Para ler o comunicado de imprensa na íntegra, vá a https://dubaiculture.gov.ae/en/news-and-press-releases/Dubai-ranks-first-globally-in-attracting-FDI-projects

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

*Fonte:AETOSWire

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230620703260/pt/

Contato

Antoine Boghos, 00971503310001 [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.