Uruguai vence Cuba (2-0) em Montevidéu no segundo amistoso da 'era Bielsa'

O Uruguai derrotou a seleção de Cuba por 2 a 0 nesta terça-feira (20), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no segundo jogo da era de Marcelo Bielsa como técnico da Celeste.

Os gols foram marcados pelo atacante Facundo Torres, de pênalti, aos 26 minutos, e pelo meia Maximiliano Araújo, já na reta final da partida (79').

A seleção uruguaia, agora comandada por "El Loco" Bielsa, havia iniciado sua etapa de preparação para as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 com uma vitória por 4 a 1 sobre a Nicarágua, também em Montevidéu.

Assim como não havia acontecido nessa primeira partida, estrelas como Suárez, Cavani e De Arrascaeta tampouco jogaram contra Cuba.

Suárez, o maior artilheiro da Celeste de todos os tempos e atualmente no Grêmio, teve seu nome muito comentado nesta terça-feira quando surgiram rumores de uma possível aposentadoria precoce.

No tradicionalíssimo Estádio Centenário o placar foi aberto após um pênalti cometido sobre Maximiliano Araújo que foi muito bem cobrado por Facundo Torres.

O segundo gol veio em um chute de Piquerez em que a bola bateu na trave e sobrou para Araújo apenas empurrar para o fundo da rede.

"Faltou a gente elaborar melhor" esta noite, admitiu na coletiva de imprensa após o jogo o técnico Marcelo Bielsa, que ainda está no início de um processo em que a jovem equipe será reforçada de astros como Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Darwin Núñez, Ronald Araújo, De Arrascaeta, entre outros.

-- Ficha técnica do amistoso internacional

Uruguai - Cuba 2-0

Local: Estádio Centenario (Montevidéu)

Árbitro: Braulio Machado (BRA)

Gols:

Uruguai: Facundo Torres (26', de pênalti), Maximiliano Araújo (79')

Cartões amarelos:

Uruguai: Bruno Méndez (67')

Cuba: William Pozo (74')

Escalaçõess:

Uruguai: Sergio Rochet (Santiago Mele, 46') - José Luis Rodríguez, Bruno Méndez, Mauricio Lemos (Guillermo Varela, 39'), Joaquín Piquerez; Felipe Carballo; Agustín Canobbio, Facundo Torres, Diego Rossi (Brian Rodríguez, 46'), Thiago Borbas (Matías Arezo, 46'); Maximiliano Araújo. Técnico: Marcelo Bielsa.

Cuba: Raiko Arozarena - Jorge Corrales, Carlos Vázquez (Naisser Sando, 20'), Dariel Morejón (Romario Torres, 82'), Yosel Piedra, Modesto Méndez; Yunior Pérez, Arichel Hernández (Daniel Díaz, 82'), Luis Paradela; William Pozo (Maikel Reyes, 75'), Aldair Ruiz (Yasniel Matos, 75'). Técnico: Pablo Elier Sánchez.

