Sabalenka começa bem em Berlim, Jabeur é eliminada na primeira fase

A bielorrussa Aryna Sabalenka, número dois do ranking da WTA e primeira cabeça de chave, começou sua temporada na grama com uma vitória por 6-3 e 6-2 sobre a russa Vera Zvonareva (82ª) na primeira rodada do torneio de Berlim.

A segunda cabeça de chave, a cazaque Elena Rybakina, terceira no ranking e atual campeã de Wimbledon, também avançou para a segunda fase, ao vencer outra russa, Polina Kudermetova (139ª), com parciais de 6-4 e 6-2.

Por outro lado, o torneio de Berlim teve a eliminação de um de seus grandes destaques: a tunisiana Ons Jabeur (sexta do mundo, quarta cabeça de chave), que foi derrotada pela anfitriã Jule Niemeier (120º) por dois sets a 0, parciais de 7-6 (7/4) e 6-4.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

-- Torneio WTA de Berlim

- Simples feminino - Primeira rodada:

Aryna Sabalenka (BLR/N.1) x Vera Zvonareva (RUS) 6-3, 6-2

Ekaterina Alexandrova (RUS) x Liudmila Samsonova (RUS) 6-4, 6-3

Cori Gauff (EUA/N.5) x Katerina Siniaková (CZE) 6-3, 6-4

Jaimee Fourlis (AUS) x Xinyu Wang (CHN) 3-6, 7-5, 0-0 e abandono

Jule Niemeier (ALE) x Ons Jabeur (TUN/N.4) 7-6 (7/4), 6-4

Elina Avanesyan (RUS) x Daria Kasatkina (RUS/N.8) 6-2, 3-6, 7-6 (9/7)

Anna Blinkova (RUS) x Laura Siegemund (ALE) 6-3, 6-7 (3/7), 7-5

Elena Rybakina (CAZ/N.2) x Polina Kudermetova (RUS) 6-4, 6-2

bds/dr/mcd/aam/mvv