EUA SUBMARINO TITANIC: Luta contra o tempo para encontrar submarino desaparecido quando exploraba os destroços do "Titanic"

=== EUA SUBMARINO TITANIC ===

BOSTON:

Luta contra o tempo para encontrar submarino desaparecido quando visitava destroços do Titanic

Equipes de resgate dos Estados Unidos e Canadá intensificaram os esforços nesta terça-feira (20) para encontrar um pequeno submarino com cinco pessoas a bordo que desapareceu no Oceano Atlântico quando estavam em uma missão para observar os destroços do transatlântico "Titanic".

(EUA Canadá história transporte navegação turismo acidente, 760 palavras, já transmitida)

LONDRES:

O magnata britânico Hamish Harding, um explorador viciado em aventura

O empresário britânico Hamish Harding, uma das cinco pessoas a bordo de um submarino que desapareceu enquanto explorava os destroços do "Titanic", não tem medo de aventuras radicais, seja no espaço ou nas profundezas dos oceanos, e possui vários recordes no Guinness.

(EUA Canadá navegação GB turismo acidente, 520 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BRASÍLIA:

Bolsonaro enfrenta esta semana julgamento que pode torná-lo inelegível

O ex-presidente Jair Bolsonaro enfrenta, a partir de quinta-feira (22), um julgamento que pode torná-lo inelegível por oito anos, deixando-o de fora das eleições presidenciais de 2026.

(Brasil Política, 710 palavras, já transmitida)

BRASÍLIA:

Quais processos Bolsonaro enfrenta na Justiça?

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será julgado na quinta-feira (22) por abuso de poder, no primeiro de uma série de processos que podem torná-lo inelegível ou até mesmo levá-lo à prisão.

(Brasil justiça política)

BUENOS AIRES:

Justiça argentina solicita ao Uruguai preservação de avião usado na Operação Condor

A justiça da Argentina pediu ao Uruguai que preserve um avião encontrado em território uruguaio e que foi usado para transportar detentos no âmbito da Operação Condor, a campanha de colaboração entre regimes militares sul-americanos nas décadas de 1970 e 1980.

(Argentina Uruguai direitos ditadura, 570 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

BERLIM:

Scholz recebe premiê chinês, um teste para a relação entre Pequim e Berlim

O chanceler alemão, Olaf Scholz, recebeu o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, nesta terça-feira (20), em uma reunião em meio ao reajuste diplomático em relação ao gigante chinês.

(Alemanha diplomacia China governo comercio economia, 780 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

CABUL:

Afeganistão tem segunda execução pública desde o retorno do Talibã ao poder

O regime Talibã anunciou nesta terça-feira (20) a segunda execução pública no Afeganistão desde seu retorno ao poder em 2021: um homem condenado por assassinato que foi morto no prédio de uma mesquita na região central do país.

(Afeganistão religião execução, 480 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

PARIS:

Banco Interamericano de Desenvolvimento quer financiar mais projetos na Amazônia

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), uma importante fonte de financiamento para a América Latina e o Caribe, quer ser um "guarda-chuva" para todos os projetos relacionados ao clima na Amazônia, afirmou o presidente da instituição, o brasileiro Ilan Goldfajn, em entrevista à AFP.

(AmLat clima energia política macroeconomia florestas, 650 palavras, já transmitida)

PEQUIM:

China reduz principais taxas de juros para apoiar uma economia em dificuldades

O Banco Central da China reduziu duas das principais taxas de juros nesta terça-feira (20), depois de adotar medidas semelhantes na semana passada, em uma nova tentativa de conter a desaceleração da segunda maior economia do mundo.

(China inflação juros economia, 610 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

RIO DE JANEIRO:

Crescimento verde renderia bilhões de reais ao Brasil, segundo estudo

Proteger a Amazônia e transformá-la em um motor de crescimento econômico sustentável, em vez de um local explorado pela agricultura e a indústria madeireira, renderia bilhões de reais ao Brasil nas próximas décadas, revelou um estudo divulgado nesta terça-feira (20).

(Brasil meio ambiente economia, 420 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento do amistoso entre Brasil e Senegal

