Julgamento de Trump por documentos confidenciais começa em 14/8

A juíza responsável pelo processo contra Donald Trump, acusado de negligência na gestão de segredos de Estado, definiu, nesta terça-feira (20), o início do julgamento em 14 de agosto.

Atual pré-candidato para as eleições de 2024, o ex-presidente dos Estados Unidos é acusado de colocar a segurança do país em risco, ao guardar documentos confidenciais após deixar a Casa Branca.

Na semana passada, o bilionário de 77 anos se declarou inocente das acusações e se referiu ao processo como um "atroz abuso de poder".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Se a data do julgamento federal for mantida, ele começará menos de dez dias antes do primeiro debate entre os pré-candidatos republicanos, previsto para 23 de agosto em Wisconsin. É muito comum, no entanto, que o início de um processo seja adiado por solicitações das partes envolvidas.

Trump é alvo de várias investigações judiciais e já foi indiciado pela Justiça do estado de Nova York por acusações de fraude contábil, em relação a um pagamento feito antes da eleição presidencial de 2016 para silenciar uma atriz de filmes pornográficos. Esse processo deve começar no início de 2024.

Claro favorito nas primárias republicanas, o ex-presidente acumula vários problemas legais.

Até setembro, uma promotora da Geórgia deve anunciar os resultados de sua investigação sobre as supostas pressões feitas por Trump para tentar mudar o resultado da eleição presidencial de 2020.

Além disso, um promotor especial investiga seu papel no ataque ao Capitólio por parte de seus apoiadores em 6 de janeiro de 2021.

cjc/dax/gma/db/tt