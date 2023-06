Inter Miami programa estreia de Messi para 1ª rodada da Leagues Cup, em 21 de julho

O Inter Miami planeja que a estreia do astro argentino Lionel Messi aconteça no dia 21 de julho, disse o dono da franquia, Jorge Mas, em entrevista publicada pelo jornal Miami Herald nesta terça-feira (20).

Caso a projeção se concretize, Messi vai estrear pelo Inter Miami contra o Cruz Azul, do México, na primeira rodada da Leagues Cup, competição disputada entre os times da Major League Soccer (MLS) e da Liga MX, a primeira divisão mexicana.

Na mesma entrevista, Mas também revelou que o clube deve contratar de três a cinco novos jogadores para reforçar ainda mais a equipe em torno do argentino.

O capitão da 'Albiceleste' confirmou o dia 7 de junho sua ida para o time de Miami, depois de encerrar um ciclo de duas temporadas no Paris Saint-Germain.

Messi chegaria para um contrato de dois anos e meio, com um salário anual de até US$ 60 milhões (R$ 287 milhões na cotação anual), segundo o Miami Herald, que cita uma fonte próxima às negociações.

O acordo, que ainda não foi assinado, incluiria uma participação no capital do Inter Miami "ao final de seus dias como jogador".

"Acho que sempre haverá um antes e depois de Messi quando falarmos deste esporte nos Estados Unidos", afirmou Mas.

Para o empresário, o país está em condições de criar "se não a melhor liga, uma das melhores do mundo".

"Lionel Messi vem aqui para ganhar copas e fazer a diferença", ressaltou Mas, que considerou que os proprietários das franquias da MLS devem aproveitar o momento para alavancá-la.

Ainda segundo o Herald, o Inter Miami está negociando a contratação do volante espanhol Sergio Busquets, que recentemente anunciou sua saída do Barcelona.

Além de Busquets, outras possíveis chegadas são as do atacante uruguaio Luis Suárez, atualmente no Grêmio, e do meia-atacante argentino Ángel Di María, que há duas semanas confirmou que não continuará na Juventus.

Apesar de ter evitado fazer comentários sobre tais contratações, Mas confirmou que o clube vai trazer reforços para jogarem ao lado de Messi.

"Posso dizer que faremos de três a cinco contratações", afirmou o dirigente.

