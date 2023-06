'Influencer' Andrew Tate é acusado de tráfico de seres humanos

O "influencer" Andrew Tate e seu irmão Tristan foram acusados na Romênia de "organizar um grupo criminoso, tráfico de pessoas e estupros", anunciou nesta terça-feira (20) a Procuradoria responsável pelo combate ao crime organizado (Diicot).

Andrew Tate, de 36 anos, anglo-americano, foi detido no final de dezembro após vários meses de investigação e permanece em prisão domiciliar, assim como seu irmão Tristan, de 34 anos, informa o comunicado.

Ambos são suspeitos de terem formado uma rede no início de 2021 na Romênia, assim como em outros países, como Estados Unidos e Reino Unido, segundo a mesma fonte.

Os investigadores identificaram sete vítimas que foram enganadas pelos irmãos Tate. Eles fingiam ter sentimentos por elas antes de obrigá-las, "por meio de atos de violência física e de coerção psicológica", a participar da produção de filmes pornográficos, explicaram os promotores. Três delas apresentaram uma queixa civil.

Em relação aos casos de estupro, foram cometidos duas vezes por um dos suspeitos, de acordo com o Diicot.

Duas romenas, que foram detidas ao mesmo tempo, também foram acusadas. Trata-se de uma ex-policial e da namorada de Andrew Tate.

Os dois irmãos, que afirmam ser inocentes, estão desde o final de março em prisão domiciliar, perto da capital Bucareste, relacionados a esse caso, após três meses de prisão preventiva.

Andrew Tate também enfrenta acusações de violência sexual no Reino Unido por fatos que remontam ao período 2013-2016.

Lutador de boxe aposentado, Andrew ficou conhecido como participante do programa de reality show Big Brother no Reino Unido em 2016. Logo foi expulso, após a divulgação de um vídeo, no qual aparecia agredindo uma mulher.

