Filho de Biden vai se declarar culpado de acusações de contravenção fiscal

Hunter Biden, filho do presidente dos EUA, Joe Biden, chegou a um acordo para se declarar culpado de acusações de contravenção fiscal, que provavelmente vai evitar a pena de prisão e o que teria sido uma acusação politicamente explosiva enquanto seu pai faz campanha pela reeleição.

O acordo de Hunter Biden com promotores federais marca o ponto culminante de uma investigação de um ano do procurador dos EUA nomeado por Donald Trump em Delaware, David Weiss, que permaneceu no cargo sob o governo Biden para investigar o filho do presidente.

Em uma carta arquivada no tribunal federal de Delaware, o escritório de Weiss disse que Hunter Biden está entrando em acordo de desvio de prejulgamento em uma acusação separada de armas de fogo. Sob tais acordos, os promotores geralmente abrem mão de uma acusação se os réus se submeterem a outros programas de treinamento ou tratamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O escritório de Weiss concordou em recomendar uma sentença de liberdade condicional como parte do acordo judicial, disse uma pessoa familiarizada com o acordo. De acordo com um documento judicial apresentado hoje relacionado à acusação de armas de fogo, Hunter Biden tinha um revólver Colt Cobra 38SPL em outubro de 2018, embora fosse viciado em drogas e proibido de possuir uma arma.

O porta-voz da Casa Branca, Ian Sams, disse em um comunicado que o presidente e a primeira-dama "amam seu filho e o apoiam enquanto ele continua a reconstruir sua vida. Não faremos mais comentários".

Iniciada em 2018, a investigação examinou primeiro os negócios estrangeiros de Hunter Biden, mas nos anos mais recentes passou a se concentrar em seus impostos e em sua alegação falsa, em um formulário para comprar uma arma, de que ele não usava ou era viciado em drogas. Em seu livro de memórias publicado em 2021, Beautiful Things, Hunter Biden detalhou um longo vício em drogas e escreveu que fumou crack "a cada 15 minutos" em 2018. Fonte: Dow Jones Newswires.