El Salvador arranca empate (1-1) no fim em amistoso contra Coreia do Sul de Klinsmann

El Salvador arrancou um empate contra a Coreia do Sul (1-1), nesta terça-feira (20), em amistoso disputado em Daejeon, graças a um gol marcado a três minutos do final por Álex Roldán.

Com este empate, El Salvador compensou a derrota sofrida cinco dias antes em sua visita ao Japão (6-0).

Hwang Ui Jo, que havia entrado em campo no segundo tempo, colocou a Coreia do Sul na frente aos 49 minutos, mas Álex Roldán empatou de cabeça aos 87 minutos, finalizando uma cobrança de falta de Jairo Henríquez.

Com este resultado, o técnico Jurgen Klinsmann, que assumiu em fevereiro, continua sem vitórias em seus quatro jogos no comando da seleção sul-coreana.

"Estou um pouco desapontado porque obviamente queríamos marcar mais gols. Poderíamos ter marcado quatro, cinco, seis, mas não fizemos", disse o treinador alemão após o jogo, acrescentando que é "muito frustrante".

A Coreia do Sul chegou até as oitavas de final na Copa do Mundo do Catar-2022, quando foi eliminada pelo Brasil ao perder por 4 a 1.

O técnico de El Salvador, Hugo Pérez, mostrou sua satisfação com o resultado.

"Acho que fizemos um bom trabalho pressionando o meio-campo, especialmente no segundo tempo", disse Perez.

"Hoje, a diferença foi a nossa mentalidade, como nos recuperamos depois do gol da Coreia do Sul. Não quebramos psicologicamente. O esforço de todos foi excelente", completou o técnico.

