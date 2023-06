Cristiano Ronaldo salva Portugal; Lewandowski se complica nas Eliminatórias da Eurocopa

A noite desta terça-feira (20) foi perfeita para Cristiano Ronaldo, que aumentou seu recorde de jogos pela seleção portuguesa para 200 e deu a seu país uma vitória por 1 a 0 na visita à Islândia, pelas Eliminatórias para a Eurocopa-2024 na rodada em que se destacou a derrota de 3 a 2 da Polônia de Robert Lewandowski para a Moldávia.

Enquanto os portugueses parecem próximos da classificação para o torneio na Alemanha no próximo ano, com quatro vitórias em quatro jogos, os poloneses são apenas os quartos colocados do seu grupo e acumulam duas derrotas em três partidas.

Os alemães, anfitriões da Eurocopa, não disputam estas eliminatórias mas continuam mergulhados em dúvidas: desta vez perderam por 2 a 0 num amistoso em casa contra a Colômbia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Depois de somar apenas um ponto nas três primeiras rodadas, a Noruega e o astro Erling Haaland reagiram nesta terça-feira com uma vitória de 3 a 1 contra o Chipre.

Ola Solbakken abriu o placar aos 12 minutos e Haaland ampliou com dois no segundo tempo (aos 56' de pênalti e aos 60') e Grigoris Kastanos descontou já nos acréscimos.

A Noruega (3ª) soma agora 4 pontos e alcançou a segunda colocada Geórgia (também com 4 pontos), que perdeu (2-0) para a líder Escócia (12 pontos), em um jogo que foi interrompido durante quase duas horas também nesta terça-feira devido a uma forte chuva que inundou o gramado.

Com gols de Callum McGregor (6') e Scott McTominay (47'), a Escócia conseguiu manter a campanha 100% (12 pontos) e lidera este grupo A.

A Espanha, que no domingo foi campeã da Liga das Nações, é quarta colocada do grupo, a um ponto dos noruegueses, embora com dois jogos a menos que a seleção nórdica.

A euforia dos poloneses após a vitória no amistoso de sexta-feira sobre a Alemanha (1-0) foi interrompida nesta terça-feira pela Moldávia, que surpreendeu ao vencer por 3 a 2.

Arkadiusz Milik e Robert Lewandowski colocaram os poloneses em vantagem no primeiro tempo, mas no segundo a equipe comandada pelo português Fernando Santos desabou.

A Polônia soma agora apenas 3 pontos, após três jogos, e é quarta colocada, à frente da Moldávia (3ª, 5 pontos), que disputou um jogo a mais.

À frente estão a líder República Tcheca (7 pontos), que descansou nesta rodada, e a Albânia (2ª), que fez sua parte ao vencer por 3 a 1 em sua visita às Ilhas Faroé (5º).

Em meio à crise envolvendo o goleiro Courtois, que deixou a concentração irritado por não ter sido a designado capitão na ausência do lesionado Kevin De Bruyne, a Bélgica não deu chances ao azar e venceu a Estônia fora de casa por 3 a 0.

Romelu Lukaku foi o protagonista dessa partida com dois gols que colocaram a vitória nos trilhos ainda no primeiro tempo. o atacante marcou usando a braçadeira de capitão.

A Bélgica soma 7 pontos e é a segunda do grupo F, superada apenas pela Áustria (1ª, 10 pontos), que disputou um jogo a mais. Os austríacos venceram nesta terça-feira por 2 a 0 a Suécia (3ª, 3 pontos), que se complicou ainda mais e está iniciando mal sua 'era pós-Ibrahimovic'.

O Grupo G teve uma mudança de líder. Depois de duas vitórias, a Sérvia empatou em 1 a 1 nesta terça-feira em sua visita à Bulgária e soma 7 pontos, os mesmos da Hungria, que venceu a Lituânia por 2 a 0 em casa e tem um saldo de gols um pouco melhor

O resultado foi positivo para os sérvios, já que evitaram a derrota nos acréscimos, quando Darko Lazovic empatou (90+6').

O jogo de número 200 de Cristiano Ronaldo pela seleção portuguesa parecia levar a um decepcionante empate sem gols, mas o jogador do Al Nassr, aos 89, deu à sua equipe uma vitória por 1 a 0 fora de casa contra a Islândia. Foi seu 123º gol pela seleção.

Portugal mantém assim uma campanha 100% (12 pontos após quatro jogos) e segue firme rumo à Eurocopa.

Logo atrás está a Eslováquia (2ª, 10 pontos), que venceu o Liechtenstein por 1 a 0, e o Luxemburgo (3º, 7 pontos), que derrotou a Bósnia por 2 a 0.

dr/mcd/aam