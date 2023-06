Conservador Petteri Orpo é eleito premiê da Finlândia

Os deputados finlandeses votaram e escolheram o líder conservador Petteri Orpo como primeiro-ministro, nesta terça-feira (20), para governar o país com uma coalizão que terá a participação da extrema direita.

Vencedor das eleições legislativas de abril, Orpo obteve 107 votos a favor e 81 votos contra. Onze deputados estavam ausentes.

À frente do partido Coalizão Nacional (centro-direita), Petteri Orpo anunciou na semana passada que formaria uma coalizão com o Partido dos Finlandeses, a legenda de extrema direita que ficou em segundo lugar nas eleições, assim como com outros dois pequenos partidos de direita.

Juntos, os quatro contam com 108 das 200 cadeiras do Parlamento.

Na sexta-feira, o novo governo apresentou seu programa, que inclui um endurecimento da política migratória. Essa área ficará nas mãos do Partido dos Finlandeses.

Os vistos de residência concedidos no âmbito da proteção internacional serão temporários e terão a duração mínima estabelecida pela União Europeia. Os processos de reunificação familiar serão mais complicados.

Além disso, o programa governamental prevê uma reorganização do sistema de benefícios sociais, para criar dois sistemas de seguridade social: um para os imigrantes, e outro, para residentes permanentes.

Dessa forma, o novo primeiro-ministro garantiu o apoio para seu plano de austeridade de 6 bilhões de euros (em torno de 31,3 bilhões de reais, na cotação de hoje a R$ 5,22), sua principal promessa eleitoral.

