Liu também divulgou os temas de alguns concursos da Tech Arena, enquanto outros só serão revelados no final do ano.

-- Tech Arena Irlanda: criação de um assistente de dados sólido e confiável usando o poder da nuvem da ModelArts para copilotar nos data lakes

-- Tech Arena França: ampliação da rede óptica com adição de fibra

-- Tech Arena Suíça: superresolução de imagens em rajada de RAW

Participantes da Tech Arena terão a oportunidade de testar suas habilidades nos espaços de codificação, algoritmos, matemática e engenharia para resolver problemas reais da indústria. Os concursos vão premiar vencedores em diversos âmbitos.

O Dr. José R. Calvo, presidente do Instituto de Relações Internacionais da Real Academia Europeia de Medicina, observou: "Estes concursos, como a Tech Arena, não apenas preparam estudantes para futuras carreiras nos campos de demanda, como também capacitam para contribuir na resolução de alguns dos nossos desafios mundiais mais importantes".

A Huawei opera atualmente uma rede de centros de P&D na Europa, composta principalmente por equipes de pesquisa locais. Os centros têm parceria com mais de 300 universidades e 900 institutos de pesquisa do mundo todo para cultivo e pesquisa de talentos globais.

Para obter mais informações sobre os concursos da Tech Arena de 2023, acesse: https://www.huawei.com/en/seeds-for-the-future/competitions

