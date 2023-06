Comunicado do Business Wire :Empire State Realty Trust, Inc.

O Empire State Building (ESB) anunciou que obteve o cobiçado primeiro lugar na lista das Principais Atrações nos EUA pelo segundo ano consecutivo, e quinto lugar a nível mundial, no Travelers' Choice Best of the Best de 2023 da Tripadvisor. Determinados por um ano inteiro de avaliações de viajantes da Tripadvisor, os prêmios homenageiam o que há de melhor em viagens e reconhecem os lugares que oferecem as experiências mais excepcionais.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230620548075/pt/

Kong exhibit at the Empire State Building Observatory; ESB lit in Tripadvisor Green; ESB Host on the 86th Floor Observatory (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Estamos empolgados por nossas equipes de linha de frente e administração que receberam este reconhecimento e, mais uma vez, agradecemos às mentes criativas por trás de nossa obra-prima de US$ 165 milhões em exposições e melhorias no Observatório do Empire State Building. O Empire State Building é a atração autêntica e obrigatória na cidade de Nova York", disse Tony Malkin, Presidente de Conselho, Presidente e Diretor Executivo do Empire State Realty Trust. "Nossos estimados hóspedes colocaram o ESB em primeiro lugar durante dois anos consecutivos e agradecemos seu reconhecimento sem o qual isto não seria possível."

O Empire State Building Observatory Experience passou recentemente por uma repaginação de US$ 165 milhões, de ponta a ponta, que acrescentou uma entrada exclusiva para hóspedes, um museu imersivo que comemora o ícone desde o momento em que foi concebido até seu lugar atual na cultura pop e um observatório no 102º andar totalmente repaginado com vistas inigualáveis em 360°.

"Parabéns aos vencedores do Travelers' Choice Best of the Best de 2023 da Tripadvisor, disse John Boris, Diretor de Crescimento da Tripadvisor. "O ressurgimento das viagens que vimos no ano passado aumentou ainda mais a competição. Estar entre os Melhores dos Melhores demonstra que você vem proporcionando experiências exemplares para quem mais importa: seus hóspedes. Com expectativas em constante mudança, escassez contínua de mão de obra e crescentes custos, isto não é tarefa fácil, sendo que fico sempre impressionado com a resiliência e a capacidade de adaptação do setor de hospitalidade. Um brinde a mais um ano de sucesso!"

Para comemorar a homenagem, as mundialmente famosas luzes da torre do Empire State Building irão brilhar no Tripadvisor Green em 20 de junho.

Imagens em alta resolução do Empire State Building Observatory Experience e suas luzes da torre em verde da Tripadvisor podem ser encontradas aqui.Mais informações sobre o Empire State Building e sua experiência de observação podem ser encontradas online.

Sobre o Empire State Building

Empire State Building, o "Edifício Mais Famoso do Mundo", propriedade da Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), se eleva a 1.454 pés acima de Midtown Manhattan, da base à antena. A repaginação de US$ 165 milhões do Empire State Building Observatory Experience cria uma experiência totalmente nova com uma entrada exclusiva para hóspedes, um museu interativo com nove galerias e um observatório no 102o andar repaginado com janelas do chão ao teto. A jornada para o mundialmente famoso observatório do 86o andar, o único em 360° e aberto ao ar livre com vistas de Nova York e mais além, orienta os visitantes em toda sua experiência na cidade de Nova York e cobre tudo, desde a história icônica do edifício até seu lugar atual na cultura pop. O Empire State Building Observatory Experience recebe milhões de visitantes todos os anos e foi declarado "Edifício Favorito da América" pelo Instituto Americano de Arquitetos, o destino de viagem mais popular do mundo pela Uber, a atração nº 1 nos EUA no Travelers' Choice Best of the Best de 2023 da Tripadvisor, e a atração nº 1 da cidade de Nova York pelo Lonely Planet.

Desde 2011, o edifício funciona totalmente com energia eólica renovável, sendo que seus muitos andares abrigam uma gama diversificada de locatários de escritórios, como LinkedIn e Shutterstock, bem como opções de varejo como STATE Grill and Bar, Tacombi e Starbucks. Para mais informação e ingressos para o Observatory Experience, acesse esbnyc.com ou siga o Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube ou TikTok do edifício.

Fonte: Empire State Realty Trust, Inc. Categoria: Observatório

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230620548075/pt/

Contato

Empire State Realty Trust Brock Talbot 347-804-7863 [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.