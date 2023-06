Comunicado do Business Wire :Citco

O grupo de empresas Citco, líder mundial em financiamento alternativo, escolheu Mayagüez (Porto Rico) como novo local para um centro de atendimento ao cliente - o primeiro deste tipo na costa oeste, o que ajudará a estabelecer o país como uma base de talentos para empresas financeiras institucionais.

A Citco possui mais de US$ 1,8 trilhão em ativos sob administração (AuA) e oferece um conjunto completo de serviços de middle office e back office para empresas de investimentos alternativos no mundo todo. Estes serviços incluem tesouraria e gestão de empréstimos, cálculos diários do valor do patrimônio líquido e serviços para investidores, serviços corporativos, relatórios regulatórios e de risco, soluções bancárias e serviços de relatórios fiscais e financeiros, entre outros.

Trabalhando em estreita colaboração com a Invest Puerto Rico (InvestPR) e o Departamento de Desenvolvimento Econômico e Comércio (DEDC) do país, a Citco escolheu Porto Rico como nova base devido à ampla disponibilidade de profissionais qualificados no setor financeiro. Isso segue seu sucesso na abertura de escritórios em 36 países no mundo inteiro, que criaram milhares de empregos e investimentos significativos em muitas jurisdições.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Citco está buscando pessoas graduadas e profissionais com experiência anterior para preencher inicialmente as vagas de Contabilidade de fundos e Conciliação contábil, e mais para frente o cargo de Relações com investidores. Quem tiver interesse pode entrar em contato com [email protected]

O escritório de última geração em Mayagüez será inaugurado em 2024 e, atualmente, a empresa iniciou o processo de avaliação e seleção de seu grupo inicial de 15 a 20 contratações - a Citco espera aumentar sua operação local nos primeiros três anos. O escritório de Mayagüez está passando por reformas e será comandado por Colin Johnson, vice-presidente sênior de Operações da Citco (Porto Rico), LLC, que está na empresa há mais de 13 anos.

"A Citco se tornou a maior prestadora de serviços de ativos de crescimento orgânico em investimentos alternativos do mundo, atendendo ao setor internacional de investimentos por mais de 50 anos", disse Roald Smeets, presidente e diretor de Operações da Citco. "Nosso crescimento significativo nos últimos anos sempre teve em mente a sustentabilidade de longo prazo. É por isso que escolhemos Porto Rico como nossa nova base, devido ao amplo grupo de profissionais financeiros talentosos e especializados da ilha. Com o tempo, esperamos fazer um investimento na economia local por meio de programas de educação e emprego, aumentando significativamente nossas operações no país".

Por sua vez, Ella Woger-Nieves, CEO da InvestPR, afirmou: "Com a presença da Citco em Porto Rico, nossa ilha agora é o lar de um dos principais serviços de ativos do mundo em investimentos alternativos. A mensagem é clara: Porto Rico possui um grupo talentoso de capital humano que apoia organizações voltadas para o futuro, como a Citco, e mal podemos esperar para recebê-las como parte do ecossistema de negócios do país".

O secretário do DEDC, Manuel Cidre, acrescentou: "Esta notícia consolida ainda mais a reputação da ilha como um destino de investimento valioso que apoia o crescimento regional. É um grande orgulho para Porto Rico fazer esta parceria com a Citco e seguir avançando com seus planos na ilha e expandindo suas operações de classe mundial para Porto Rico".

- FIM -

Sobre a Citco

O grupo de empresas Citco é uma rede de empresas independentes no mundo todo. Estas empresas são provedoras líderes de soluções de serviços de ativos para o setor global de investimentos alternativos. Com mais de US$ 1,8 trilhão em ativos sob administração e operações em 36 países, a cultura única de inovação e as soluções voltadas para o cliente da Citco deram aos clientes da empresa uma parceira confiável por mais de quatro décadas. Tendo crescido organicamente em um dos maiores serviços de ativos do setor, as empresas de serviços de fundos da Citco oferecem um conjunto completo de serviços de middle office e back office, incluindo tesouraria e gestão de empréstimos, cálculos diários do valor do patrimônio líquido e serviços para investidores, serviços corporativos e jurídicos, relatórios regulatórios e de risco, bem como serviços de relatórios fiscais e financeiros. Com um grande investimento em inovação e tecnologia enquanto desenvolve seu atual conjunto de soluções amigáveis ao cliente, a Citco continuará no futuro como porta-estandarte da indústria de serviços de ativos.

Sobre a Invest Puerto Rico

A Invest Puerto Rico é a organização de desenvolvimento econômico criada por lei com o objetivo de promover Porto Rico no exterior como uma jurisdição competitiva para investimentos, focada em atrair novos negócios e capital para promover o crescimento econômico da ilha. A visão da organização é ser um acelerador transformacional e orientado para os resultados do desenvolvimento econômico da ilha. Saiba mais em www.investpr.org.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230620719136/pt/

Contato

Assessoria de Imprensa:

[email protected] Victoria Hayns / Bryn Woodward / Vivian Lai da Instinctif Partners +44 020 7457 2020

[email protected] Christian Ramos, gerente de Comunicação da InvestPR 787-685-6089

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.