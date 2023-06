Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global expande ainda mais na Singapura através de um acordo de colaboração com a firma de advocacia de serviço completo CNPLaw.

Fundada em 1988, a CNPLaw cresceu e é amplamente reconhecida por várias publicações importantes como uma firma de advocacia líder, incluindo Chambers & Partners (Ásia Pacífico e global), The Legal 500 Asia Pacific e IFLR 1000.A CNPLaw também foi nomeada como uma das Melhores Firmas de Advocacia da Singapura pela The Straits Times. A equipe da firma, composta por profissionais de várias áreas, se especializa em uma ampla variedade de serviços, incluindo corporativo e comercial, resolução de disputas, trabalhista, serviços financeiros, propriedade intelectual, insolvência e restruturação, fusão e aquisição, tecnologia, escritório familiar, clientes particulares e bens imóveis.

"Nosso objetivo primário é fornecer soluções abrangentes e integradas aos nossos clientes", afirmou a sócia-gerente Lisa Theng. "A colaboração com a Andersen Global eleva os recursos da nossa firma conforme trabalhamos com as empresas-membro e colaboradoras para fornecer perfeitamente os melhores serviços da categoria em todo o mundo".

"A CNPLaw cresceu de forma a ser uma firma bem respeitada na região, conhecida por sua vasta experiência e dedicação à gestão responsável", afirmou Mark Vorsatz, presidente da Andersen Global e CEO da Andersen. "A Lisa e sua equipe estão alinhadas com os valores da nossa organização, possibilitando relacionamentos sinérgicos com as empresas-membro e colaboradas da Andersen Global. A colaboração com a CNPLaw cria uma plataforma abrangente que nos permite manter vantagem competitiva no mercado".

A Andersen Global é uma associação internacional de empresas-membro independentes e juridicamente separadas, composta por profissionais jurídicos e tributários de todo o mundo. Fundada em 2013 pela empresa-membro Andersen Tax LLC dos EUA, a Andersen Global agora tem mais de 14.000 profissionais ao redor do mundo e presença em mais de 400 locais através de suas empresas-membro e empresas colaboradoras.

