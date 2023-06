Comunicado do Business Wire :Activision Publishing, Inc.

É hora de começar seu estrondo! O Crash Team Rumble, lançado pela Activision Publishing, Inc. (NASDAQ: ATVI), já está disponível para PlayStation® 5, PlayStation® 4, Xbox® Series X/S e Xbox One®. Os fãs do Crash? já podem se unir com amigos do #Bandicruit através das plataformas PlayStation e Xbox e entrar no caos da coleta de frutas Wumpa.

Desenvolvido pela equipe incrivelmente talentosa da Toys for Bob, o Crash Team Rumbletraz uma experiência totalmente nova para a mesa de vários jogadores, com capacidade de jogo frenética de equipe contra equipe, elementos estratégicos empolgantes e ação hilária quando oito jogadores correm para obter o máximo de frutas Wumpa para sua equipe. A partir de hoje, os jogadores podem levar oito heróis e vilões para dar uma volta em nove arenas épicas cheias de perigos, saliências, caixas explosivas e muita diversão. Os personagens do lançamento incluem Crash Bandicoot®, Coco, Tawna, Dingodile, Neo Cortex, N. Tropy, N. Brio e o novo personagem do universo Crash, o Catbat. Para manter a novidade, toneladas de novas surpresas estão reservadas aos fãs quando o novo conteúdo sazonal for publicado após o lançamento, incluindo novos personagens, arenas, modos, poderes, eventos por tempo limitado, opções de personalização e muito mais. Os fãs também podem esperar que dois novos personagens se unam à lista na 1ª temporada - os favoritos dos fãs, Ripper Roo e N. Gin.

"Estamos animados em fazer com que os fãs do Crash experimentem tudo o que o Crash Team Rumbletem a oferecer", disse Paul Yan, Chefe de Co-Studio na Toys for Bob. "Esta nova reviravolta no Crash Bandicoot foi um verdadeiro trabalho de amor a todos nós aqui, e mal podemos esperar para compartilhar todas as surpresas que temos reservadas aos fãs do Crash."

No Crash Team Rumble, os fãs podem jogar a partir de uma lista de amigos e inimigos do universo Crash, cada um dos quais cai em uma das três funções: Bloqueador, Impulsionador ou Marcador. As equipes utilizam estrategicamente as diferentes funções a fim de trabalhar juntas, para serem a primeira equipe a deixar o maior número de frutas Wumpa em seu banco Wumpa, ao mesmo tempo em que evitam que a equipe adversária marque pontos. Poderes exclusivos de relíquia trazem um elemento estratégico adicional ao jogo, que os companheiros do esquadrão podem usar para obter vantagem ao marcar, levando sua equipe à vitória. O Crash Team Rumbleapresenta jogo de várias plataformas*, permitindo que jogadores mediante diversos consoles formem equipes e participem da competição.

Crash Team Rumblejá está disponível para PlayStation® 5, PlayStation® 4, Xbox® Series X/S e Xbox One® por US$ 29,99 SRP na edição padrão e US$ 39,99 SRP na edição de luxo. A edição padrão do Crash Team Rumbleapresenta o jogo completo, conteúdo sazonal após o lançamento adicional e modos por tempo limitado, e a Passagem de Batalha Premium da 1ª Temporada. A edição de luxo apresenta todo o conteúdo da edição padrão, além de 25 Níveis de Passagem de Batalha Premium Desbloqueados Instantaneamente durante a 1ª Temporada, a Passagem de Batalha Premium da 2ª Temporada** e o 'Pacote Proto' digital que inclui uma série de opções de personalização para cada herói e vilão no lançamento, além de outros itens. Ambas as edições concedem aos jogadores acesso a um empolgante conteúdo sazonal após o lançamento.

Para mais informação, acesse o site oficial do Crash Bandicoot e certifique-se de seguir @CrashBandicoot no Instagram, Twitter, Facebook e TikTok para mais notícias e informação sobre o Crash Team Rumble. Confira o trailer de lançamento aqui.

Sobre a Activision

Com sede em Santa Monica, Califórnia, a Activision é uma produtora e editora líder mundial em entretenimento interativo que conecta centenas de milhões de jogadores em todo o mundo através da alegria, diversão e emoção da competição possibilitada pelo entretenimento épico. A Activision mantém operações em todo o mundo, sendo uma divisão da Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI), uma empresa S&P 500. Mais informação sobre a Activision e seus produtos pode ser encontrada no site da empresa em www.activision.com ou ao seguir @Activision.

* Jogo de várias plataformas disponível para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One.

** Passagem de Batalha Premium e Saltos de Nível estarão acessíveis no Crash Team Rumble? assim que a Passagem de Batalha da 1ª Temporada, ou sistema equivalente, estiver disponível no jogo. Apenas por tempo limitado. A Passagem de Batalha Premium da 1ª Temporada (ou versão equivalente) e os Saltos de Nível devem ser resgatados até [11 de setembro de 2023]. A Passagem de Batalha Premium da 2ª Temporada (ou versão equivalente) deve ser resgatada até [3 de dezembro de 2023].

Nota de advertência sobre declarações prospectivas: Informações neste comunicado à imprensa que envolvam expectativas, planos, intenções ou estratégias da Activision Publishing referentes ao futuro, incluindo declarações sobre a disponibilidade, recursos, funcionalidade, capacidade de jogo e preços esperados para o Crash Team Rumblee seu conteúdo após o lançamento são declarações prospectivas que não são fatos e envolvem diversos riscos e incertezas. Os fatores que podem fazer com que os resultados futuros reais da Activision Publishing sejam substancialmente diferentes daqueles expressos nas declarações prospectivas apresentadas neste comunicado incluem atrasos imprevistos de produtos e outros fatores identificados nas seções de fatores de risco do relatório anual mais recente da Activision Blizzard no Formulário 10- K e quaisquer relatórios trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q. As declarações prospectivas neste comunicado estão baseadas em informações disponíveis à Activision Publishing e à Activision Blizzard na data deste comunicado, sendo que nem a Activision Publishing nem a Activision Blizzard assumem qualquer obrigação de atualizar tais declarações prospectivas. Declarações prospectivas que se acredita serem verdadeiras quando feitas podem acabar se revelando incorretas. Estas declarações não são garantias do desempenho futuro da Activision Publishing ou da Activision Blizzard, estando sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores, alguns dos quais estão além de seu controle e podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas atuais.

© 2023 Activision Publishing Inc. ACTIVISION, CRASH, CRASH BANDICOOT, CRASH TEAM RUMBLE e TOYS FOR BOB são marcas comerciais da Activision Publishing, Inc. Todas as outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

