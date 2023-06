Alemanha perde para a Colômbia (2-0) em amistoso e mergulha na crise a um ano da Eurocopa

A Alemanha foi surpreendida em casa pela seleção colombiana, para quem perdeu por 2 a 0 nesta terça-feira (20), em amistoso que põe em dúvida a continuidade do técnico Hansi Flick.

O atacante do Liverpool Luis Díaz abriu o placar com uma cabeçada no início do segundo tempo (53') e o experiente Juan Cuadrado ampliou de pênalti já na reta final (82'), agravando a crise dos alemães, que vinham de uma derrota por 1 a 0 para a Polônia na semana passada.

Eliminada na primeira fase da Copa do Mundo de 2022, a Alemanha já está garantida na Eurocopa de 2024 como país organizador. Assim, a 'Mannschaft' tem diante de si um longo caminho de um ano de amistosos para tentar acertar seu rumo.

Já o técnico da Colômbia, o argentino Néstor Lorenzo, comemorou sua vitória mais importante desde que assumiu o cargo, há um ano. O resultado sobre a tetracampeã mundial enche de moral os colombianos antes das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, que começam em setembro.

O triunfo em solo europeu também tem sabor de renovação para 'La Tricolor', que dispensou os medalhões James Rodríguez e Radamel Falcão para dar lugar a novos talentos.

