Alcaraz sofre em estreia na temporada de grama, mas avança no ATP 500 de Queen's

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, sofreu para derrotar o francês Arthur Rinderknech (83º) na primeira rodada do ATP 500 de Queen's, nesta terça-feira (20), em sua estreia na temporada de grama.

Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 7-5 e 7-6 (7/3), em duas horas e 34 minutos.

"Ele já tinha feito quatro ou cinco jogos na grama, e para mim foi o primeiro. É muito complicado para mim jogar na grama, por isso considero esta vitória como um bom resultado", declarou o espanhol, que não entrava em quadra desde a derrota para o sérvio Novak Djokovic na semifinal de Roland Garros, no saibro.

Alcaraz demorou para se adaptar à superfície e perdeu o primeiro set ao ter seu serviço quebrado duas vezes. No segundo, reagiu e conseguiu uma quebra quando Rinderknech sacava para forçar o tie break.

Depois de perder seu saque no segundo game do terceiro set e recuperar a quebra imediatamente, o espanhol teve tranquilidade ao abrir 6-1 no tie break e fechou o jogo em seu terceiro match point.

Na segunda rodada do torneio, Alcaraz vai enfrentar o tcheco Jiri Lehecka (36º), que bateu o espanhol Alejandro Davidovich por 2 sets a 0, parciais de 7-6 (7/4) e 6-3.

-- ATP 500 de Queen's:

. Simples masculino - primeira rodada:

Carlos Alcaraz (ESP) x Arthur Rinderknech (FRA) 4-6, 7-5, 7-6 (7/3)

Jirí Lehecka (CZE) x Alejandro Davidovich (ESP) 7-6 (7/4), 6-3

Frances Tiafoe (EUA) x Botic van de Zandschulp (HOL) 6-2, 6-4

Jordan Thompson (AUS) x Alexei Popyrin (AUS) 6-4, 6-4

Adrian Mannarino (FRA) x Liam Broady (GBR) 1-6, 6-4, 6-3

Holger Rune (DIN) x Maxime Cressy (EUA) 7-6 (7/4), 7-6 (7/3)

