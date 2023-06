Zelensky e Ursula von der Leyen discutem eventual 11º pacote de sanções da UE contra Rússia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversaram nesta segunda-feira, 19, ocasião em que discutiram mais apoio financeiro para Kiev, na véspera da Conferência de Recuperação da Ucrânia que será realizada em Londres de 21 a 22 de junho, e as perspectivas para a adoção do 11º pacote de sanções da União Europeia contra a Rússia. Em seu Twitter, Zelensky escreveu ainda que aguarda com expectativa o anúncio da avaliação verbal provisória do progresso da Ucrânia na implementação das recomendações da Comissão Europeia nesta semana.

Na mesma rede social, Ursula von der Leyen escreveu sobre o encontro: "Estamos nisso juntos, a longo prazo."

A presidente Comissão Europeia também disse ter conversado com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, tendo em vista a conferência, ocasião em que ela afirmou que ambos trataram do apoio financeiros à Ucrânia depois de 2023.