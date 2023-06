Ucrânia afirma que Hungria proíbe acesso a prisioneiros de guerra entregues pela Rússia

A Ucrânia acusou nesta segunda-feira (19) a Hungria de impedir acesso a 11 prisioneiros de guerra ucranianos que a Rússia entregou ao país da União Europeia (UE).

A Igreja Ortodoxa russa anunciou no início do mês que um grupo de prisioneiros de guerra ucranianos de origem húngara foi transferido para a capital húngara, Budapeste.

Os prisioneiros são procedentes da Transcarpátia, uma região do oeste da Ucrânia na fronteira com a Ucrânia onde vivem quase 100.000 húngaros e motivo de conflito com o governo de Budapeste.

O governo ucraniano afirmou que os funcionários de Kiev não tiveram acesso aos prisioneiros devolvidos.

"Todas as tentativas diplomáticas ucranianas nos últimos dias para estabelecer contato direto com cidadãos ucranianos não tiveram sucesso", afirmou o porta-voz do ministério das Relações Exteriores, Oleg Nikolenko, em um comunicado. "Eles são mantidos essencialmente isolados", afirmou.

A Hungria tenta manter vínculos estreitos com a Rússia, apesar da invasão da Ucrânia.

